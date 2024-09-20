У Росії похизувались, що нібито збили дрон "Паляниця": у Defense Express відповіли (фото)

ЗС РФ "вполювали" на Курщині невідомий безпілотник з реактивним двигуном. Однак, як пояснили аналітики, "Паляниця" така не єдина в арсеналі Сил оборони.

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У РФ 20 вересня заявили, що у Курській області збили український дрон з реактивним двигуном. Уламки нібито сильно обгоріли, але нагадують саме нову розробку "Паляниця". У Defense Express проаналізували, чи може це бути правдою.

Російські окупанти збили невідомий БпЛА розміру 3,5х2,5 метра з реактивним двигуном та бойовою частиною вагою 100 кілограмів. У країні-агресорці заявили, що нібито цей дрон — нова українська розробка "Паляниця". Були оприлюднені й фото уламків.

Селище Колодне, в районі якого ППО "вполювала" безпілотник, розташоване на відстані приблизно 100 кілометрів від кордону і 75 кілометрів — від лінії фронту.

"Самі уламки сильно пошкоджені й на момент публікації російські джерела не повідомляли про знаходження будь-яких маркувань", — підкреслили аналітики.

Фото уламків нібито збитої "Паляниці" Фото: Mash

У росЗМІ повідомили, що швидкість дрона сягала 400–500 кілометрів на годину, а дальність — 400–700 кілометрів. Єдиною ж причиною, чому він був ідентифікований як "Паляниця", став турбореактивний двигун.

Фото уламків нібито збитої "Паляниці" Фото: Mash

Експерти помітили на знімках, що фюзеляж дрона був виконаний з вуглецевого волокна. Його форму встановити складно, однак, за їхньою оцінкою, йдеться про "летюче крило".

"Тобто не класична аеродинамічна схема середньоплана, відповідно до офіційних зображень "Паляниці", — зауважили в Defense Express.

Окрім того, аналітики нагадали, що "Паляниця" — не єдиний реактивний дрон з арсеналу ЗСУ. Україна вже неодноразово використовувала такі БпЛА, зокрема QinetiQ Banshee Jet 80.

Фото дрона QinetiQ Banshee Jet 80 Фото: Defense Express

Його оригінальна версія має розмах крил у 2,5 метра та довжину до 3 метрів. Швидкість цього безпілотника може сягати 648 кілометрів на годину. Вага бойової частини — невідома.

"Але Banshee Jet 80 оснащений двома двигунами, хоча, звісно, не факт, що другий не валяється десь в іншому місці", — припустили експерти.

Саме один реактивний двигун мав невідомий український дрон, який ЗС РФ "вполювали" на початку року. Він був схожий на британський та мав аналогічні розміри, але повідомлялось, що його бойова частина важила лише 20 кілограмів.

Фото невідомого українського дрона Фото: Defence Express

Було відомо й про інші дрони, але вони були зроблені не за схемою "летюче крило". Однак збитий БпЛА може бути виготовлений і не в Україні та і взагалі не належати до арсеналу ЗСУ. У Defense Express не виключають, що російські бійці могли збити власний безпілотник, до прикладу, аналог реактивного Shahed-238.

"Таким чином, більше схоже на те, що у РФ готові називати будь-який неідентифікований дрон із реактивним двигуном саме "Паляницею", зображення якої взагалі може бути фантазією художника", — підсумували аналітики.

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