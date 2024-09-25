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СМИ показали, как живет Покровск: в городе остаются 16 000 жителей, среди них 177 детей (фото)

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Фото: Радио Свобода | Покровск сейчас

За городом, как считается, готовятся новые линии обороны, а российские войска находятся в нескольких километрах.

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В стратегическом для Силы обороны городе Покровск Донецкой области все еще остается около 16 тысяч жителей, из них 177 — дети. По мере приближения российских войск продолжается эвакуация. Об этом пишет "Радио свобода".

За городом подготовлены новые линии обороны, а российские войска, как считается, находятся в нескольких километрах от него. Авторы публикации недавно побывали в практически осажденном городе.

Покровск, жители покровска, Покровск сейчас, Покровск новости Fullscreen
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Покровск, жители покровска, Покровск сейчас, Покровск новости Fullscreen
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Покровск, жители покровска, Покровск сейчас, Покровск новости Fullscreen
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Покровск, жители покровска, Покровск сейчас, Покровск новости Fullscreen
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Покровск, жители покровска, Покровск сейчас, Покровск новости Fullscreen
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Покровск, жители покровска, Покровск сейчас, Покровск новости Fullscreen
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Покровск, жители покровска, Покровск сейчас, Покровск новости Fullscreen
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Покровск, жители покровска, Покровск сейчас, Покровск новости Fullscreen
Эвакуация из Покровска
Покровск, жители покровска, Покровск сейчас, Покровск новости Fullscreen
Покровск сейчас
Покровск, жители покровска, Покровск сейчас, Покровск новости Fullscreen
Эвакуация из Покровска
Покровск, жители покровска, Покровск сейчас, Покровск новости Fullscreen
Покровск сейчас
Покровск, жители покровска, Покровск сейчас, Покровск новости Fullscreen
Покровск сейчас
Покровск, жители покровска, Покровск сейчас, Покровск новости Fullscreen
Покровск сейчас
Покровск, жители покровска, Покровск сейчас, Покровск новости Fullscreen
Линия обороны, которая, как считается, готовится вокруг города

Напомним, что ВСУ продвинулись под Курском, в Волчанске и Торецке.

Также сообщалось, что войска РФ атаковали ракетами и "шахедами" 10 областей Украины.