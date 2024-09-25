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СМИ показали, как живет Покровск: в городе остаются 16 000 жителей, среди них 177 детей (фото)
Александр Флоранский
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За городом, как считается, готовятся новые линии обороны, а российские войска находятся в нескольких километрах.
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В стратегическом для Силы обороны городе Покровск Донецкой области все еще остается около 16 тысяч жителей, из них 177 — дети. По мере приближения российских войск продолжается эвакуация. Об этом пишет "Радио свобода".
За городом подготовлены новые линии обороны, а российские войска, как считается, находятся в нескольких километрах от него. Авторы публикации недавно побывали в практически осажденном городе.
Напомним, что ВСУ продвинулись под Курском, в Волчанске и Торецке.
Также сообщалось, что войска РФ атаковали ракетами и "шахедами" 10 областей Украины.