СМИ показали, как живет Покровск: в городе остаются 16 000 жителей, среди них 177 детей (фото)

За городом, как считается, готовятся новые линии обороны, а российские войска находятся в нескольких километрах.

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В стратегическом для Силы обороны городе Покровск Донецкой области все еще остается около 16 тысяч жителей, из них 177 — дети. По мере приближения российских войск продолжается эвакуация. Об этом пишет "Радио свобода".

За городом подготовлены новые линии обороны, а российские войска, как считается, находятся в нескольких километрах от него. Авторы публикации недавно побывали в практически осажденном городе.

Покровск считается важным логистических хабом для украинских войск

На улицах города висят большие плакаты с призывом к эвакуации. Большинство жителей города уже вняли призывам властей

Из-за постоянных российских обстрелов в городе нет ни газа, ни воды, в некоторых районах отсутствует электричество

Подросток тянет тачанку с водой на фоне памятника герою СССР Кириллу Москаленко, родившемуся в городе

Женщина продает цветы и овощи возле закрытого супермаркета. В городе работают только небольшие магазины

Мужчина продает фрукты и овощи со своего огорода

Возле вокзала мужчина с пакетом гуманитарной помощи кормит бродячую собаку

Продавец кваса тянет свой небольшой киоск, поскольку приближается комендантский час — с 3 часов дня до 11-и утра

Жители Покровска ждут возможности снять наличные

Эвакуация из Покровска

Покровск сейчас

Эвакуация из Покровска

Покровск сейчас

Покровск сейчас

Покровск сейчас

Линия обороны, которая, как считается, готовится вокруг города

Напомним, что ВСУ продвинулись под Курском, в Волчанске и Торецке.

Также сообщалось, что войска РФ атаковали ракетами и "шахедами" 10 областей Украины.