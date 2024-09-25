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ЗМІ показали, як живе Покровськ: у місті залишаються 16 000 жителів, серед них 177 дітей (фото)

Покровськ, жителі покровська, Покровськ зараз, Покровськ новини
Фото: Радіо Свобода | Покровськ зараз

За містом, як вважається, готуються нові лінії оборони, а російські війська перебувають за кілька кілометрів. Комендантська година в місті — з 3-ї години дня до 11-ї ранку.

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У стратегічному для Сили оборони місті Покровськ Донецької області все ще залишається близько 16 тисяч жителів, з них 177 — діти. У міру наближення російських військ триває евакуація. Про це пише "Радіо свобода".

За містом підготовлено нові лінії оборони, а російські війська, як вважається, перебувають за кілька кілометрів від нього. Автори публікації нещодавно побували в практично обложеному місті.

Покровськ, жителі покровська, Покровськ зараз, Покровськ новини Fullscreen
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Покровськ, жителі покровська, Покровськ зараз, Покровськ новини Fullscreen
Продавець квасу тягне свій невеличкий кіоск, оскільки наближається комендантська година — з 3-ї години дня до 11-ї ранку
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Евакуація з Покровська
Покровськ, жителі покровська, Покровськ зараз, Покровськ новини Fullscreen
Покровськ зараз
Покровськ, жителі покровська, Покровськ зараз, Покровськ новини Fullscreen
Евакуація з Покровська
Покровськ, жителі покровська, Покровськ зараз, Покровськ новини Fullscreen
Покровськ зараз
Покровськ, жителі покровська, Покровськ зараз, Покровськ новини Fullscreen
Покровськ зараз
Покровськ, жителі покровська, Покровськ зараз, Покровськ новини Fullscreen
Покровськ зараз
Покровськ, жителі покровська, Покровськ зараз, Покровськ новини Fullscreen
Лінія оборони, яка, як вважається, готується навколо міста

Нагадаємо, що ЗСУ просунулися під Курськом, у Вовчанську і Торецьку.

Також повідомлялося, що війська РФ атакували ракетами й "шахедами" 10 областей України.