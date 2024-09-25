ЗМІ показали, як живе Покровськ: у місті залишаються 16 000 жителів, серед них 177 дітей (фото)

За містом, як вважається, готуються нові лінії оборони, а російські війська перебувають за кілька кілометрів. Комендантська година в місті — з 3-ї години дня до 11-ї ранку.

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У стратегічному для Сили оборони місті Покровськ Донецької області все ще залишається близько 16 тисяч жителів, з них 177 — діти. У міру наближення російських військ триває евакуація. Про це пише "Радіо свобода".

За містом підготовлено нові лінії оборони, а російські війська, як вважається, перебувають за кілька кілометрів від нього. Автори публікації нещодавно побували в практично обложеному місті.

Покровськ вважається важливим логістичних хабом для українських військ

На вулицях міста висять великі плакати із закликом до евакуації. Більшість жителів міста вже почули заклики влади

Через постійні російські обстріли в місті немає ні газу, ні води, в деяких районах відсутня електрика

Підліток тягне тачанку з водою на тлі пам'ятника герою СРСР Кирилу Москаленку, який народився в місті

Жінка продає квіти та овочі біля закритого супермаркету. У місті працюють лише невеликі магазини

Чоловік продає фрукти та овочі зі свого городу

Біля вокзалу чоловік із пакетом гуманітарної допомоги годує бродячого собаку

Продавець квасу тягне свій невеличкий кіоск, оскільки наближається комендантська година — з 3-ї години дня до 11-ї ранку

Жителі Покровська чекають можливості зняти готівку

Евакуація з Покровська

Покровськ зараз

Евакуація з Покровська

Покровськ зараз

Покровськ зараз

Покровськ зараз

Лінія оборони, яка, як вважається, готується навколо міста

Нагадаємо, що ЗСУ просунулися під Курськом, у Вовчанську і Торецьку.

Також повідомлялося, що війська РФ атакували ракетами й "шахедами" 10 областей України.