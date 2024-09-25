Воєнний фокус Російсько-українська війна Битва за Донбас
ЗМІ показали, як живе Покровськ: у місті залишаються 16 000 жителів, серед них 177 дітей (фото)
Олександр Флоранський
48
За містом, як вважається, готуються нові лінії оборони, а російські війська перебувають за кілька кілометрів. Комендантська година в місті — з 3-ї години дня до 11-ї ранку.
Related video
У стратегічному для Сили оборони місті Покровськ Донецької області все ще залишається близько 16 тисяч жителів, з них 177 — діти. У міру наближення російських військ триває евакуація. Про це пише "Радіо свобода".
За містом підготовлено нові лінії оборони, а російські війська, як вважається, перебувають за кілька кілометрів від нього. Автори публікації нещодавно побували в практично обложеному місті.
Нагадаємо, що ЗСУ просунулися під Курськом, у Вовчанську і Торецьку.
Також повідомлялося, що війська РФ атакували ракетами й "шахедами" 10 областей України.