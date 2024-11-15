"Украинские войска устали": Forbes объяснило, как ВС РФ прорвались в Купянск

По словам журналистов, российская пехота больше не отсиживается в окопах, а прорыв ВС РФ в Купянск является зловещим знаком для ВСУ.

Российские оккупационные войска прорвались в Купянск, применяя неожиданную для Вооруженных сил Украины тактику — небольших штурмовых групп. Об этом пишет Forbes.

"Украинцы ожидают, что россияне будут неоднократно атаковать небольшими штурмовыми группами: это стандартная тактика россиян, которые уже четвертый год ведут широкомасштабную войну против Украины. Однако украинцы не ожидали, что россияне применят эту тактику в Купянске", — говорится в материале.

Поэтому, по словам журналистов, для 114-й бригады территориальной обороны ВСУ и соседних подразделений стало неожиданностью, когда российская техника появились в северном Купянске.

Украинский Центр оборонных стратегий утверждает, что россияне пробрались в город в украинской форме, однако военнослужащий Юрий Горский утверждает, что ситуация на поле боя изменилась с наступлением осени. Если еще летом россияне нападали группами по 10 человек пешком, и сразу же терпели поражение, то в последние месяцы солдаты РФ по одному-двое за раз просачивалась глубоко в тыл ВСУ.

"Украинские войска устали и растянуты по всей 800-мильной линии фронта более широкой войны, но это не единственная причина изменения импульса в пользу россиян. Российская пехота больше не просто сидит в своих окопах большую часть времени, ожидая украинские беспилотники", — говорится в статье.

Авторы материала объяснили, что мотивацией для пехоты стала победа на президентских выборах в США Дональда Трампа, который, по мнению командования РФ, будет склонять Украину к перемирию. А это в свою очередь предоставит России контроль над любой оккупированной ею украинской территорией.

Центр оборонных стратегий прогнозирует, что Кремль усилит Курское и Покровское направления за счет Купянска. По этой причине "перспективы широкомасштабного наступления противника остаются непонятными" в городе, констатировали в группе.

"Но это не меняет того факта, что в последние дни в Купянск зашла группа россиян, которую украинские войска заранее не заметили", — подчеркнули журналисты.

Напомним, 14 ноября аналитики DeepState сообщили, что ВС РФ вошли в Купянск и оккупировали еще одно село в Донецкой области.

В этот же день Фокус собрал заявления Генштаба ВСУ, аналитиков и украинских военных относительно боев под Купянском в Харьковской области.