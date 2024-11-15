"Українські війська втомилися": Forbes пояснило, як ЗС РФ прорвались до Куп'янська

За словами журналістів, російська піхота більше не відсиджується в окопах, а прорив ЗС РФ до Куп'янська є зловісним знаком для ЗСУ.

Російські окупаційні війська прорвались до Куп'янська, застосовуючи неочікувану для Збройних сил України тактику — невеликих штурмових груп. Про це пише Forbes.

"Українці очікують, що росіяни будуть неодноразово атакувати невеликими штурмовими групами: це стандартна тактика росіян, які вже четвертий рік ведуть широкомасштабну війну проти України. Однак українці не очікували, що росіяни застосують цю тактику в Куп'янську", — йдеться у матеріалі.

Тому, за словами журналістів, для 114-ї бригади територіальної оборони ЗСУ та сусідніх підрозділів стало несподіванкою, коли російська техніка з'явилися в північному Куп'янську.

Український Центр оборонних стратегій стверджує, що росіяни пробралися в місто в українській формі, проте військовослужбовець Юрій Горський стверджує, що ситуація на полі бою змінилась з настанням осені. Якщо ще влітку росіяни нападали групами по 10 осіб пішки, і одразу ж зазнавали поразки, то в останні місяці солдати РФ по одному-двоє за раз просочувалася глибоко в тил ЗСУ.

"Українські війська втомилися і розтягнуті по всій 800-мильній лінії фронту ширшої війни, але це не єдина причина зміни імпульсу на користь росіян. Російська піхота більше не просто сидить у своїх окопах більшу частину часу, чекаючи на українські безпілотники", — йдеться у статті.

Автори матеріалу пояснили, що мотивацією для піхоти стала перемога на президентських виборах у США Дональда Трампа, який, на думку командування РФ, схилятиме Україну до перемир'я. А це своєю чергою надасть Росії контроль над будь-якою окупованою нею українською територією.

Центр оборонних стратегій прогнозує, що Кремль посилить Курський і Покровський напрямки за рахунок Куп'янська. З цієї причини "перспективи широкомасштабного наступу противника залишаються незрозумілими" в місті, констатували в групі.

"Але це не змінює того факту, що в останні дні в Куп'янськ зайшла група росіян, яку українські війська заздалегідь не помітили", — наголосили журналісти.

Нагадаємо, 14 листопада аналітики DeepState повідомили, що ЗС РФ увійшли до Куп'янська та окупували ще одне село у Донецькій області.

У цей же день Фокус зібрав заяви Генштабу ЗСУ, аналітиків та українських військових щодо боїв під Куп'янськом у Харківській області.