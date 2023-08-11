Мобілізація в Україні: кому у вересні вручать повістку в ТЦК

У Верховній Раді України знову внесли зміни до законопроєкту про мобілізацію. Стосуються вони пункту про відстрочку за наявності близької людини з інвалідністю.

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В Україні триває воєнний стан через повномасштабну війну РФ проти України. Відповідно, діє і загальна мобілізація. Українцям розповіли, хто може отримати повістку вже з 1 вересня, а кому належить відстрочка від служби. Про це йдеться в Законі України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", а також у законопроєкті №9342.

Зазначається, що не так давно у Верховній Раді вирішили змінити правила, згідно з якими військовозобов'язаним громадянам від 18 до 60 років надають відстрочку, але загалом суттєво нічого не зміниться.

Йдеться про 11 частину 1 ст. 23 закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". У минулій редакції відстрочку могли отримати чоловіки, чиї другі половинки або один із батьків мають інвалідність I або II групи.

Після змін це було доповнено такими словами: "за умови, що у таких осіб з інвалідністю немає інших працездатних осіб, які зобов'язані, відповідно до закону, їх утримувати".

Відповідно, тепер можна отримати відстрочку тільки тоді, коли в сім'ї більше немає інших громадян, здатних допомогти людині з інвалідністю.

Мобілізація в Україні: хто має право на відстрочку

Відповідно до законодавства, звільнення від служби можуть отримати такі категорії громадян:

заброньовані органами влади українці;

люди з інвалідністю або непридатні до служби;

багатодітні батьки;

батьки, які самотужки виховують дитину до 18 років;

громадяни з прийомною дитиною з інвалідністю до 18 років;

народні депутати;

студенти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти на денній або дуальній формі навчання.

Мобілізація в Україні: кого можуть призвати у вересні

Відповідно до законодавства, насамперед повістку вже восени можуть отримати такі категорії громадян:

придатні та обмежено придатні чоловіки віком від 27 до 60 років з наявністю бойового досвіду або без нього;

чоловіки віком від 18 до 27 років, якщо вони проходили строкову службу та/або проходять військову службу в запасі чи резерві;

призовники від 18 до 27 років, які не проходили строкову службу. Вони підписують контракт безпосередньо з ЗСУ;

зняті та виключені з військового обліку чоловіки, визнані придатними або обмежено придатними під час воєнного стану.

Нагадаємо, 10 серпня стало відомо, що здобувачі вищої та фахової освіти мають право на відтермінування від мобілізації, але мають прослідкувати, чи виконуються певні критерії для навчального закладу та форми навчання.