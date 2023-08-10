Мобілізація в Україні: чи є відстрочка для вступників на бакалаврат та магістратуру

Здобувачі вищої та професійної освіти мають право на відстрочку від мобілізації, але повинні простежити, чи виконуються певні критерії для закладу освіти та форми навчання.

Related video

Під час вступу на бакалаврат чи магістратуру є періоди, коли громадяни втрачають можливість відстрочки від мобілізації. Також є певні особливості для тих, хто отримує другу-третю вищу освіту і навчається заочно. З деталями вступної та мобілізаційної компанії розібрався Фокус.

Процедура мобілізації детально викладена у Законі України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", в Указі президента Володимира Зеленського "Про загальну мобілізацію", прийнятий 24 лютого 2022 року, та у низці постанов, якими що три місяці продовжується воєнний стан та мобілізація. Востаннє Верховна Рада щодо цих питань голосувала 27 липня: воєнний стан продовжено до 15 листопада 2023 року.

Мобілізація в Україні: відстрочка для студентів

Студенти мають відстрочку від мобілізації, ідеться у законі, особливості якого розтлумачив юрист Сергій Пройдак з "Харківської правозахисної групи". Зокрема, перелічив, кого не мобілізують:

здобувачів освіти у закладах вищої, передвищої, професійної (професійно-технічної) освіти;

аспірантів, докторантів, асистентів-стажистів.

Між бакалавратом та магістратурою: чи мобілізують до вступу

Юрист окремо розглянув випадок, коли особа завершила навчання в університеті, здобула ступінь бакалавра, але ще не вступила до магістратури. Чи є у такому випадку відстрочка від мобілізації?

В цей період людина не є здобувачем освіти, пояснив Пройдак. Аналогічна ситуація у тих, хто перебуває в процесі вступу до аспірантури чи докторантури. Формально "привілеїв" у них немає і їх можуть мобілізувати.

Що ж до громадян, які отримують другу чи третю вищу освіту, тут чіткої визначеності немає. Зокрема, працівники ТЦК та СП вважають, що вони вже використали правом на відстрочку, здобуваючи вищу чи професійну освіту вперше. Отже, їх будуть намагатись мобілізувати.

Втім, законодавчо ситуація не описана. Крім того, зазвичай такі здобувачі — дорослі чоловіки, які, у більшості, працюють, і тому не ясно, як вони можуть здобувати знання на денній формі навчання. Юрист спрогнозував, що таких "студенів" будуть відраховувати за неуспішність: "Гадаю, для них будуть ускладнені процеси складання іспитів і їх частіше відраховуватимуть".

Відстрочка від мобілізації: чи залежить від форми навчання

У законі вказані деталі відстрочки залежно від того, яку форму навчання обрали здобувачі освіти:

дають відстрочку — денна та дуальна форми навчання;

не дають відстрочку — заочна форма.

Юрист додатково пояснив, що дуальна форма — це такий спосіб навчання, коли особа частину часу проводить у закладі освіти й здобуває теоретичні знання. Інша частина часу — на виробництві, де освоюються практичні навички.

При цьому варто зважати: щоб відстрочка від мобілізації діяла, заклад освіти повинен мати ліцензію МОН (список можна побачити на сайті "ЄДЕБО").

Крім того, студенти іноземних закладів освіти також мають право на відстрочку, якщо вони навчаються за денною або дуальною формою, наголосив експерт.

Нагадуємо, Фокус пояснив, як діють ТЦК та СП, коли мобілізують обмежено придатного громадянина. Спершу вони повинні отримати відповідний висновок військово-лікарські комісії, а потім, якщо статус підтвердиться, то перебуватимуть не на лінії боїв.

Тим часом у Верховній Раді хочуть внести зміни до закону про мобілізацію. Зокрема, пропонують описати варіанти для тих, хто не мотивований служити у війську.