Мобілізація в Україні: кого призвуть на службу цієї осені

У командуванні Сухопутних військ ЗСУ заявляли, що жодних хвиль мобілізації не існує і призов триває безперервно з 24 лютого 2022 року.

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В Україні наприкінці липня продовжили дію воєнного стану та мобілізації ще на 90 днів. Це означає, що призов на службу триватиме щонайменше до 18 листопада 2023 року. Розбираємося, кого можуть призвати на службу цієї осені. Згідно з указом Володимира Зеленського "Про загальну мобілізацію", Генеральний штаб України визначає черговість та обсяги призову військовозобов'язаних, резервістів і транспортних засобів національної економіки в межах загального строку мобілізації.

Відомо про кілька хвиль мобілізації. Насамперед, від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, призивали оперативний резерв. Тобто військових із практичним бойовим досвідом віком до 40 років, які переважно служили в АТО чи ООС. Наступною пріоритетною групою були строковики та контрактники з військовим досвідом до 2014 року. Після них говорили про мобілізаційний резерв, до якого входили офіцери запасу, а також чоловіки, які закінчили військові кафедри вишів. І в останню чергу, громадський резерв. Тобто всі інші військовозобов'язані, які не мають протипоказань за віком або станом здоров'я.

У січні 2023 року керівник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач заявив, що жодних хвиль мобілізації не існує. Загальний призов оголошено 24 лютого 2022 року і триває по сьогоднішній день.

Багато військовозобов'язаних отримують повідомлення від військкомату з'явитися в ТЦК і СП для перевірки персональних даних. Теоретично, такий вид повістки не означає, що призовника одразу відправлять на фронт. Також існують ще два види розпоряджень: направлення на проходження медичного обстеження та "бойові повістки". Останній документ зобов'язує з'явитися у вказане місце і час для негайного вступу до лав збройних сил.

Фокус раніше розповідав, хто і в яких місцях може законно вручати повістки. Українським законодавством не заборонено роздавати повістки в громадських місцях, проте представники військкоматів не мають права проникати в житло військовозобов'язаного.

Також Фокус писав у липні, яких бійців найбільше потребує ЗСУ. Серед найбільш затребуваних професій в армії піхота, танкісти, артилеристи і льотчики.