Мобилизация в Украине: кого призовут на службу этой осенью

В командовании Сухопутный войск ВСУ заявляли, что никаких волн мобилизации не существует и призыв продолжается беспрерывно с 24 февраля 2022 года.

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В Украине в конце июля продлили действие военного положения и мобилизации еще на 90 дней. Это означает, что призыв на службу продлится как минимум до 18 ноября 2023 года. Разбираемся, кого могут призвать на службу этой осенью. Согласно указу Владимира Зеленского "Об общей мобилизации", Генеральный штаб Украины определяет очередность и объемы призыва военнообязанных, резервистов и транспортных средств национальной экономики в пределах общего срока мобилизации.

Известно о нескольких волнах мобилизации. В первую очередь, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, призывали оперативный резерв. То есть военных с практическим боевым опытом в возрасте до 40 лет, преимущественно служивших в АТО или ООС. Следующей приоритетной группой были срочники и контрактники с военным опытом до 2014 года. После них говорили о мобилизационном резерве, в который входили офицеры запаса, а также мужчины, окончившие военные кафедры вузов. И в последнюю очередь, общественный резерв. То есть все остальные военнообязанные, которые не имеют противопоказаний по возрасту или состоянию здоровья.

В январе 2023 года руководитель управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач заявил, что никаких волн мобилизации не существует. Всеобщий призыв объявлен 24 февраля 2022 и продолжается по сегодняшний день.

Многие военнообязанные получают уведомления от военкомата явиться в ТЦК и СП для проверки персональных данных. Теоретически, такой вид повестки не означает, что призывника сразу отправят на фронт. Также существуют еще два вида распоряжений: направление на прохождение медицинского обследования и "боевые повестки". Последний документ обязует явиться в указанное место и время для немедленного вступления в ряды вооруженных сил.

Фокус ранее рассказывал, кто и в каких местах может законно вручать повестки. Украинским законодательством не запрещено раздавать повестки в общественных местах, однако представители военкоматов не имеют права проникать в жилье военнообязанного.

Также Фокус писал в июле, в каких бойцах больше всего нуждается ВСУ. Среди наиболее востребованных профессий в армии пехота, танкисты, артиллеристы и летчики.