Мобилизация в Украине: в каких бойцах больше всего нуждаются в ВСУ в июле

Среди самых востребованных специальностей в армии — пехота, танкисты, артиллеристы и летчики, рассказали в ТЦК.

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В Украине продолжается активная волна мобилизации, в ходе которой представители территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) вручают повестки мужчинам призывного возраста прямо на улице, что далеко не всегда вызывает одобрение общества. Впрочем, отказаться от подобной практики пополнения рядов ВСУ Украина не может, так как армия беспрерывно нуждается в новых бойцах. Об этом сообщает руководитель Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Александр Тищенко.

По словам военкома, по собственной инициативе в военкоматы приходят только 20%, половина из них — контрактники. Эта цифра — весьма небольшой показатель от тех планов, которые нужно выполнять. В противном случае мобилизация будет провалена.

На сегодня наиболее востребованными специальностями в армии являются:

пехота;

танкисты;

артиллеристы;

летчики;

десантники.

Тищенко отмечает, что каждый учебный центр, куда направляют будущих бойцов после прохождения медкомиссии, обладает своей спецификой. Призывников распределяют в зависимости от их специальности. Руководитель Львовского областного ТЦК и СП добавил, что вручение повестки по-прежнему не означает немедленную отправку в зону боевых действий.

Фокус ранее подробно разбирал с какими болезнями украинцев не берут в ряды ВСУ. Согласно Приложению 1 о военной врачебной экспертизе при наличии проблем со здоровьем военнообязанные делятся на две категории: полностью непригодные как в мирное время, так и во время войны, и ограниченно пригодные. Их могут призвать, когда это понадобится. Существует также конкретный перечень болезней, с которыми не берут в армию. Среди таких заболеваний: новообразования, болезни крови и кроветворных органов, нарушения эндокринной системы, питания и нарушения обмена веществ, болезни нервной системы.

Также Фокус писал о том, что 29 июня депутаты Верховной Рады расширили список призывников на службу в 2023 году. Изменения касаются украинцев, на попечении которых находятся родственники с инвалидностью первой и второй групп.