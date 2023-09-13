У РФ готуються до другої хвилі мобілізації: названі терміни

У Росії планують мобілізувати 170-175 тисяч резервістів та перенести осінній призов з 1 жовтня на 1 листопада. Під час "контрактної мобілізації" додатково хочуть призвати 130 тисяч військових.

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На території Російської Федерації хочуть підготуватися до другої хвилі мобілізації в запас перед осіннім призовом, який розпочнеться 1 жовтня. Про це повідомили в щоденному звіті Інституту вивчення війни за 12 вересня.

"Російські джерела безпеки заявили, що окремі російські чиновники "серйозно" готуються до другої хвилі мобілізації в резерв і сподіваються провести ще одну хвилю мобілізації в резерв восени", — йшлося в повідомленні.

Зазначили, що важливо бачити різницю між звичайним російським призовом на військову службу, який відбувається кожні пів року, широкомасштабною мобілізацією в резерв, під час якої залучили понад 300 тисяч резервістів до ЗС РФ восени 2022 року, криптомобілізацією, яка залучає меншу кількість резервістів, та іншими способами примушення росіян підписати нібито добровільні контракти з армією РФ.

Російські чиновники хочуть мобілізувати 170-175 тисяч резервістів та перенести осінній призов з 1 жовтня на 1 листопада. Це потрібно, аби врахувати процеси мобілізації в резерв, та одночасно проводячи "контрактну мобілізацію" для набору додаткових 130 тисяч військових. Крім цього, пропонують заборонити певним категоріям осіб отримувати відстрочку від мобілізації. Проте у Кремлі побоюються реакції деяких російських чиновників та суспільства на такі заходи.

"Ці плани, пропозиції та розбіжності не є новими і не свідчать про те, що президент Росії Володимир Путін остаточно вирішив провести другу хвилю мобілізації резерву найближчим часом", — заявили аналітики.

Напередодні весняного призову 2023 року у РФ відбувалися дискусії, щодо підготовки до мобілізації в резерв. Тоді деякі російські чиновники пропонували "більш драматичні" заходи стосовно мобілізації, проте вони не були реалізовані.

Додали, що будь-яка нова хвиля мобілізації залежить від президента РФ Володимира Путіна. Проте на Східному економічному форумі 12 вересня він розповів про показники набору до армії РФ за контрактом, відповідаючи на запитання щодо можливої другої хвилі мобілізації резерву. Аналітики вважають, що його відповідь не обов’язково встановлює інформаційні умови, потрібні для підготовки російського суспільства до вимушеної мобілізації, проте вона може свідчити про прихильність Путіна до практик криптомобілізації.

Нагадаємо, у серпні ЗМІ повідомляли, що після дня єдиного голосування у РФ може стартувати загальна мобілізація. Її можлива дата — 25 вересня.

6 вересня стало відомо про те, що Міноборони РФ запропонувало запровадити військовий облік для ув'язнених. Зокрема, це стосується виключення з 15-го пункту "Положення про військовий облік" підпункту, згідно з яким ув'язнені громадяни не підлягають військовому обліку.