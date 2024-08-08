Міноборони запустило додаток "Армія+": що про нього говорять військовослужбовці ЗСУ

Додаток "Армія+" покликаний звільнити військових від зайвої паперової роботи, проте дані деяких захисників поки що в ньому не відображаються.

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У четвер, 8 серпня, Міністерство оборони України офіційно запустило мобільний додаток для військовослужбовців "Армія+". Фокус дізнався, що говорять про сервіс військові.

Старший матрос Сил спеціальних операцій ЗСУ, народний депутат України Роман Лозинський на своїй сторінці у Facebook написав, що неодноразово стикався із ситуаціями, коли його рапорти просто "зникали" у штабах і їх доводилося переписувати від руки багато разів. Водночас додаток "Армія+" передбачає подання рапортів у кілька кліків.

"Якщо вдасться імплементувати додаток на всіх рівнях і без саботажу, це буде неймовірно! Журнал для обліку журналів має піти в небуття і залишитися хіба що мемом, — заявив Роман Лозинський. — Без перебільшень вірю, що це наблизить нашу перемогу".

Зі свого боку військовослужбовець Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України Артем Дорофєєв повідомив у Facebook, що додаток не знаходить даних про те, що він проходить військову службу.

"Завантажив — я там ніхто. У додатку банер: зверніться до підтримки через інший додаток — "Резерв+". Завантажив: і виявилося, що мене поставили на облік із відстрочкою до 14 вересня. Виходить, що після 14 вересня 2024 року мене вважатимуть таким, що ухиляється в розшуку, і при першій же нагоді мене мають затримати і накласти штраф", — зазначив Артем Дорофєєв.

Додаток "Армія+" не знаходить даних діючого військовослужбовця Фото: Facebook Додаток "Резерв+" Фото: Facebook

Відгуки військових, які встановили додаток "Армія+", також опублікував портал dev.ua. Так, військовослужбовець на ім'я Сергій зазначив, що до тестування варто було залучити людей, безпосередньо причетних до документообігу, проте військові частини не отримували офіційних повідомлень про його початок. За словами військового, йому надіслали приклад одного рапорту, і він уже знайшов там помилки.

Один із військових заявив, що функціонал сервісу поки що більш ніж скромний. Інший зазначив, що в додатку немає документів і підв'язки під "Оберіг". Крім того, потрібно знати номер командира, щоб вписати, а якщо командир не встановив програму, то номера немає. Портал також наводить кілька коментарів військовослужбовців, у яких у застосунку підтягується некоректна інформація — сервіс не знаходить дані про проходження військової служби.

Нагадаємо, за словами президента України Володимира Зеленського, 8 квітня було запущено тільки перший реліз "Армія+". Згодом застосунок буде наповнюватися новими функціями, як це було із сервісом "Дія".

Раніше заступниця міністра оборони України з цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко також заявила, що командири матимуть три дні, щоб затвердити електронний рапорт або пояснити причину відмови.