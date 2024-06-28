Додаток "Армія+": командирів зобов'яжуть відповідати на рапорти протягом трьох днів, — Міноборони

За словами заступника міністра оборони Катерини Черногоренко, електронний рапорт можна буде створити у "два кліки" і надіслати командиру через додаток.

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У мобільному застосунку для військовослужбовців "Армія+" можна буде подавати рапорти, а командири матимуть три дні, щоб його затвердити або пояснити причину відмови. Про це сказала заступниця Міністра оборони України з цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Катерина Черногоренко в інтерв'ю Армія TV.

За словами чиновниці, завдання електронних рапортів полягає в тому, щоб будь-яка відмова або довготривале непідтвердження обґрунтовувалося з боку командування. Вона зазначила, що тепер не можна буде сказати, що "папірець не доїхав" і з'явиться культура зворотного зв'язку.

"Ми дамо в процесі три дні для затвердження рапорту. Якщо протягом трьох днів не затверджується, потрібно пояснити причину", — заявила Катерина Черногоренко.

Заступник міністра оборони також зазначила, що першій версії застосунку "Армія+" будуть доступні 11 видів рапортів, які можна буде створювати у "два кліки". Командир зі свого боку отримає цифрове повідомлення і зможе швидко його відкрити, підтвердивши його отримання. Після цього рапорт надсилається у військову частину. Запуск програми очікується в середині літа.

"Усі командири розуміють своїх людей. Вони часто знають, хто планує відпустку. Ти підтверджуєш або, наприклад, пишеш відмову, підписуєш і пишеш причину", — пояснила Катерина Черногоренко.

Катерина Чорногоренко про електронні рапорти (32:20)

Нагадаємо, в Україні запустили чат-бот "Армія+" для військовозобов'язаних, військовослужбовців та їхніх родин, який працює на базі Telegram і відповідає на запитання про службу в армії, проходження ВЛК, бронювання від мобілізації та багато інших.

Міністерство оборони України та Генштаб ЗСУ також представили оновлений портал "Військовий асистент", куди додали нові функції та документи для військовослужбовців. Тепер на порталі є близько 100 стандартизованих рапортів.