Військовим буде простіше піти у відпустку й отримати виплати: що придумали у Міноборони

В оновленій версії порталу "Військовий асистент" з'явилося 20 нових документів, корисні інструкції та покращена система зворотного зв'язку.

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Міністерство оборони України та Генеральний штаб Збройних сил України представили оновлений портал "Військовий асистент", куди додали нові функції та документи для військовослужбовців. Про це йдеться на офіційному сайті Міноборони.

Повідомляється, що оновлений "Військовий асистент" включає 20 нових шаблонів документів. Тепер на порталі є близько 100 стандартизованих рапортів, зокрема рапорти на відпустку, грошову допомогу, отримання направлення на військово-лікарську комісію (ВЛК) та інші. Їх можна завантажити файлами у форматах DOC, DOCX і PDF. Шаблонами вже скористалися понад 100 000 користувачів.

Понад 100 000 скористалися шаблонами рапортів Фото: Міноборони України

Крім того, розробники додали розділ із поширеними запитаннями, покращили пошук сайтом, удосконалили систему зворотного зв'язку, а також внесли зміни в довідник пораненого. На сайті військові можуть отримати детальні інструкції щодо алгоритму дій у разі хвороби, травми чи поранення. Користуватися послугами можна з ноутбука, смартфона чи планшета.

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Також повідомляється, що сервіс працює в оновленому режимі з початку квітня і розробники продовжують вводити нові функції та нові шаблони документів. Наразі триває робота над новим дизайном сайту, а також над новим розділом "Допомога діловодам", у якому будуть розміщені важливі накази Міноборони та Генштабу ЗСУ.

"Ми постійно збираємо та аналізуємо дані, отримані через форму зворотного зв'язку, щоб удосконалювати наш сервіс", — зазначив заступник міністра оборони України Станіслав Гайдер.

Портал для військовослужбовців "Військовий асистент", Фото: Скриншот

Нагадаємо, 20 червня в Україні запустили чат-бот для військовозобов'язаних, військовослужбовців та їхніх родин "Армія+" у месенджері Telegram.

Крім того, 20 червня заступниця директора Директорату розвитку електронних послуг Мінцифри Валерія Ткач розповіла, як відбуватиметься електронне бронювання в мобільному застосунку "Дія".