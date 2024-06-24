Военным будет проще уйти в отпуск и получить выплаты: что придумали в Минобороны

В обновленной версии портала "Военный ассистент" появилось 20 новых документов, полезные инструкции и улучшенная система обратной связи.

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Министерство обороны Украины и Генеральный штаб Вооруженных сил Украины представили обновленный портал "Военный ассистент", куда добавили новые функции и документы для военнослужащих. Об этом говорится на официальном сайте Минобороны.

Сообщается, что обновленный "Военный ассистент" включает 20 новых шаблонов документов. Теперь на портале есть около 100 стандартизированных рапортов, в том числе рапорты на отпуск, денежную помощь, получение направления на военно-врачебную комиссию (ВВК) и прочие. Их можно скачать файлами в форматах DOC, DOCX и PDF. Шаблонами уже воспользовались более 100 000 пользователей.

Более 100 000 воспользовались шаблонами рапортов Фото: Минобороны Украины

Кроме того, разработчики добавили раздел с часто задаваемыми вопросами, улучшили поиск по сайту, усовершенствовали систему обратной связи, а также внесли изменения в справочник раненого. На сайте военные могут получить подробные инструкции по алгоритму действий в случае болезни, травмы или ранения. Пользоваться услугами можно с ноутбука, смартфона или планшета.

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Также сообщается, что сервис работает в обновленном режиме с начала апреля и разработчики продолжают вводить новые функции и новые шаблоны документов. На данный момент идет работа над новым дизайном сайта, а также над новым разделом "Помощь делопроизводителям", в котором будут размещены важные приказы Минобороны и Генштаба ВСУ.

"Мы постоянно собираем и анализируем данные, полученные через форму обратной связи, чтобы совершенствовать наш сервис", — отметил заместитель министра обороны Украины Станислав Гайдер.

Портал для военнослужащих "Военный ассистент", Фото: Скриншот

Напомним, 20 июня в Украине запустили чат-бот для военнообязанных, военнослужащих и их семей "Армія+" в мессенджере Telegram.

Кроме того, 20 июня заместитель директора Директората развития электронных услуг Минцифры Валерия Ткач рассказала, как будет проходить электронное бронирование в мобильном приложении "Дія".