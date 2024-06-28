Приложение "Армия+": командиров обяжут отвечать на рапорты в течение трех дней, — Минобороны

По словам замминистра обороны Екатерины Черногоренко, электронный рапорт можно будет создать в "два клика" и отправить командиру через приложение.

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В мобильном приложении для военнослужащих "Армия+" можно будет подавать рапорты, а у командиров будет три дня, чтобы его утвердить или объяснить причину отказа. Об этом сказала заместитель Министра обороны Украины по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации Екатерина Черногоренко в интервью Армия TV.

По словам чиновницы, задача электронных рапортов заключается в том, чтобы любой отказ или долговременное неподтверждение обосновывалось со стороны командования. Она отметила, что теперь нельзя будет сказать, что "бумажка не доехала" и появится культура обратной связи.

"Мы дадим в процессе три дня для утверждения рапорта. Если в течение трех дней не утверждается, нужно объяснить причину", – заявила Екатерина Черногоренко.

Замминистра обороны также отметила, что первой версии приложения "Армия+" будут доступны 11 видов рапортов, которые можно будет создавать в "два клика". Командир со своей стороны получит цифровое сообщение и сможет быстро его открыть, подтвердив его получение. После этого рапорт отправляется в воинскую часть. Запуск приложения ожидается в середине лета.

"Все командиры понимают своих людей. Они часто знают, кто планирует отпуск. Ты подтверждаешь или, например, пишешь отказ, подписываешь и пишешь причину", — объяснила Екатерина Черногоренко.

Екатерина Черногоренко об электронных рапортах (32:20)

Напомним, в Украине запустили чат-бот "Армія+" для военнообязанных, военнослужащих и их семей, который работает на базе Telegram и отвечает на вопросы о службе в армии, прохождении ВВК, бронировании от мобилизации и многие другие.

Министерство обороны Украины и Генштаб ВСУ также представили обновленный портал "Военный ассистент", куда добавили новые функции и документы для военнослужащих. Теперь на портале есть около 100 стандартизированных рапортов.