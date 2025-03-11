Мобилизация 2025: что делать, если ТЦК объявил в розыск, — юристы

Мужчины узнают, что они объявлены в розыск, во время проверок документов и в сервисных центрах МВД. Юристы говорят, что такие случаи участились.

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Из-за усиления мобилизации в Украине участились случаи, когда военнообязанных объявляют в розыск за нарушение правил воинского учета. О таком своем статусе мужчины узнают во время проверок документов правоохранителями, посещения сервисных центров МВД или военкоматов, при пересечении границы и т.д. Что делать в таком случае, объяснили в юридической компании "Приходько и партнеры".

Мобилизация в Украине: что такое розыск ТЦК

Речь идет о правовом статусе, который приобретает военнообязанный из-за нарушения правил учета.

Среди возможных нарушений следующие:

неявка в ТЦК несмотря на полученную "в руки" повестку;

игнорирование уведомления о необходимости визита в военкомат на месте работы;

неявка по повестке, полученной по почте;

несвоевременное обновление данных;

непребывание на учете;

и т.д.

ТЦК может инициировать процедуру объявления нарушителя в розыск. Самостоятельно они на это полномочий не имеют, только правоохранительные органы. Однако военкоматы обращаются в соответствующие органы и сообщают о том, что военнообязанный совершил.

Объявленного в розыск мужчину могут принудительно доставить в ТЦК.

Мобилизация в Украине: что делать, если объявили в розыск

Юристы советуют в таком случае:

узнать причину розыска; сходить в районный ТЦК, чтобы выяснить детали; обратиться в суд, если военнообязанный считает объявление в розыск незаконным, чтобы обжаловать действия военкомата.

Если человек выбирает судиться, следует обращаться с соответствующим заявлением об обжаловании постановления об объявлении лица в розыск в местный суд 1 инстанции.

Мобилизация в Украине: как избежать розыска

Лучший способ не оказаться в розыске — соблюдать законы Украины, а именно не нарушать правила воинского учета. В случае получения повестки нужно появляться в ТЦК в назначенную дату, а свои данные вовремя обновлять. Кроме того, в случае переезда необходимо заблаговременно сообщать об этом в военкомат, а военно-учетные документы всегда иметь при себе.

Напомним, аналитики опубликовали статистику по штрафам от ТЦК. Количество просроченных штрафов за нарушение мобилизации растет.

В столичной полиции рассказали, сколько мужчин объявили в розыск за год и скольких из них доставили в военкоматы.