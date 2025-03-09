"Уменьшит коррупционные риски": в ТЦК сообщили, когда заработает нововведение с анонимными ВЛК (видео)

Представитель Ровенского ТЦК и СП старший сержант Гусарук заявил, что введение цифровизации поможет уменьшить "коррупционные риски" при прохождении военно-врачебной комиссии.

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До ноября 2025 года будет введено анонимное рассмотрение дел военно-врачебными комиссиями (ВВК) в рамках третьего этапа процесса цифровизации. Об этом рассказал старший сержант медицинской службы Ровенского областного ТЦК и СП Тарас Гусарук.

Он сообщил, что сейчас в Украине активно внедряется цифровизация процесса прохождения ВВК — сначала было введено направление на ВВК в электронной форме, впоследствии — военнообязанные могут сгенерировать время и заведение, где пройдут ВВК.

"На последнем третьем этапе цифровизации ВЛК будут рассматривать анонимизированные дела. Это произойдет в ноябре этого года. Там не будет имен и фамилий, поэтому врач не будет знать, кого он осматривает. Это уменьшит коррупционные риски", — рассказал старший сержант Гусарук.

По словам представителя ТЦК сейчас срок работы военно-врачебных комиссий продлен до 5 июня этого года из-за "перегрузки в работе комиссий".

Ранее сообщалось, что делать, когда на улице вручили повестку на ВВК. Украинцы, которым на улице вручили бумажные направления на медкомиссию, теперь могут не идти в военкомат, заявила представительница Минобороны Екатерина Черногоренко.

Впоследствии стало известно о том, как мобилизация может продолжиться после войны. Юрист Дмитрий Франчук объяснил, что общая мобилизация автоматически закончится вместе с военным положением, но это — не обязательно конец.