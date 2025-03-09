"Зменшить корупційні ризики" : в ТЦК повідомили, коли запрацює нововведення з анонімними ВЛК (відео)

Представник Рівненського ТЦК та СП старший сержант Гусарук заявив, шо введення цифровізації допоможе зменшити "корупційні ризики" під час проходження військово-лікарської комісії.

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До листопада 2025 року буде запроваджено анонімний розгляд справ військово-лікарськими комісіями (ВЛК) у рамках третього етапу процесу цифровізації. Про це розповів старший сержант медичної служби Рівненського обласного ТЦК та СП Тарас Гусарук.

Він повідомив, що наразі в Україні активно впроваджується цифровізація процесу проходження ВЛК — спочатку було запроваджено направлення на ВЛК в електронній формі, згодом — військовозобов'язані можуть згенерувати час і заклад, де пройдуть ВЛК.

"На останньому третьому етапі цифровізації ВЛК будуть розглядати анонімізовані справи. Це станеться у листопаді цього року. Там не буде імен та прізвищ, тому лікар не знатиме, кого він оглядає. Це зменшить корупційні ризики", — розповів старший сержант Гусарук.

За словами представника ТЦК наразі термін роботи військо-лікарських комісій продовжено до 5 червня цього року через "перевантаження у роботі комісій".

Раніше повідомлялося, що робити, коли на вулиці вручили повістку на ВЛК. Українці, яким на вулиці вручили паперові направлення на медкомісію, тепер можуть не іти у військкомат, заявила представниця Міноборони Катерина Черногоренко.

Згодом стало відомо про те, як мобілізація може продовжитися після війни. Юрист Дмитро Франчук пояснив, що загальна мобілізація автоматично закінчиться разом з воєнним станом, але це — не обов’язково кінець.