Мобілізація після війни може продовжитись: юрист розповів, які є варіанти

Дмитро Франчук припустив, що на рішення України матимуть вплив її партнери. Він пояснив, що загальна мобілізація автоматично закінчиться разом з воєнним станом, але це — не обов’язково кінець.

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Разом з завершенням воєнного стану автоматично припиниться й оголошена мобілізація в Україні. Однак це не означає, що після закінчення війни, такий призов не зможуть продовжити. Про нюанси у коментарі "РБК-Україна" розповів юрист Дмитро Франчук.

Мобілізація в Україні: чи можуть продовжити

За законом загальна мобілізація проводиться лише під час воєнного стану або в разі загрози нападу.

Однак в Україні можуть продовжити мобілізацію, якщо:

Верховною Радою буде ухвалений відповідний закон;

президент видасть наказ про часткову мобілізацію для доукомплектування ЗСУ, рішення має затвердити парламент.

Окрім того, навіть після завершення мобілізації може бути резервна служба й можуть проводитись ротації. Такі механізми дозволять підтримувати боєздатність Сил оборони.

"Продовження мобілізації після закінчення воєнного стану можливе лише за умови ухвалення відповідних законодавчих актів", — зауважив Франчук.

Мобілізація в Україні: від чого залежить, чи буде продовжена

Зі слів юриста, на рішення Києва у цьому питанні можуть вплинути міжнародні партнери.

"Якщо Україна отримає достатньо військової допомоги та гарантій безпеки від міжнародних партнерів, особливо США, НАТО і країн ЄС, потреба у мобілізації може зменшитися. Однак зниження рівня підтримки або її відсутність може навпаки змусити уряд шукати внутрішні резерви для оборони", — пояснив він.

Франчук припустив, що партнери можуть політично тиснути на Київ, але успішні дипломатичні домовленості дозволять послабити мобілізацію.

"Надання міжнародної фінансової допомоги на відбудову України та підтримку економіки може допомогти стабілізувати внутрішню ситуацію. Тому рішення про продовження чи припинення мобілізації залежатиме не лише від внутрішньої безпекової ситуації, але й від рівня міжнародної підтримки та безпекових гарантій, які отримає Україна", — додав він.

Нагадаємо, на сайті 44.ua опублікували інтерв’ю з нардепом Максимом Саврасовим, у якому він розповів про пропозицію у парламенті внести зміни в законодавство, щоб українці ставали на військовий облік з 14 років. Зазначалось, що законопроєкт готовий вже на понад 70%.

Однак сам Саврасов заперечив те, що давав інтерв’ю, й спростував інформацію про "підготовку до мобілізації з 14 років". Видання також оприлюднило повідомлення, що поширена заява не відповідає дійсності й таких планів насправді немає.