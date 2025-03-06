Мобілізація 2024: скільки киян оголосили в розшук і скількох доставили у ТЦК примусово

Порушників мобілізації розшукує і відвозить у військкомат поліція. Свої методи, як саме шукають чоловіків, правоохоронці не розкривають.

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Чоловіків, які ухиляються від мобілізації в Україні, розшукують та доставляють у ТЦК. Київська поліція у коментарі ТСН 6 березня повідомила, скількох порушників затримали за минулий рік і яка кількість мешканців столиці нині перебувають у розшуку.

Мобілізація в Україні: скільки киян доставили у ТЦК

Відповідно до постанови Кабміну №1487 за зверненням районних або міських ТЦК, а також органів ТЦК правоохоронці здійснюють адміністративне затримання та доставлення чоловіків, які скоїли адміністративні правопорушення за статтями 210 і 210-1 КУпАП. Тобто йдеться про порушників правил військового обліку та законодавства про мобілізацію.

З початку 2024 року ТЦК надіслали у столичну поліцію 83077 звернень щодо розшуку та доставлення чоловіків задля складання адміністративних протоколів. За рік правоохоронці змогли знайти 13311 порушників, тобто приблизно 16% оголошених у розшук.

Мобілізація в Україні: скільки киян ще розшукують

Відповідно, у розшуку досі перебувають 69766 мешканців столиці. Окрім того, якусь кількість військовозобов’язаних могли оголосити у розшук за два місяці вже 2025 року.

Мобілізація в Україні: як розшукують чоловіків

У поліції не розкривають деталей щодо того, як шукають порушників: чи перевіряють місце реєстрації або місце роботи, чи чергують під під’їздом в очікуванні на чоловіка. Правоохоронці лиш запевнили, що використовують усі можливості, які мають.

Інформацію про кількість поліціянтів, залучених до розшуку киян, також не розголошують.

Нагадаємо, 5 березня у СБУ повідомили про масштабну схему, за допомогою якої чоловіки ухилялись від мобілізації й навіть розраховували на "легкі" гроші.

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