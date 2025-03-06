Мобилизация 2024: сколько киевлян объявили в розыск и скольких доставили в ТЦК принудительно

Нарушителей мобилизации разыскивает и отвозит в военкомат полиция. Свои методы, как именно ищут мужчин, правоохранители не раскрывают.

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Мужчин, которые уклоняются от мобилизации в Украине, разыскивают и доставляют в ТЦК. Киевская полиция в комментарии ТСН 6 марта сообщила, сколько нарушителей задержали за прошлый год и какое количество жителей столицы сейчас находятся в розыске.

Мобилизация в Украине: сколько киевлян доставили в ТЦК

Согласно постановлению Кабмина №1487 по обращению районных или городских ТЦК, а также органов ТЦК правоохранители осуществляют административное задержание и доставку мужчин, совершивших административные правонарушения по статьям 210 и 210-1 КУоАП. То есть речь идет о нарушителях правил воинского учета и законодательства о мобилизации.

С начала 2024 года ТЦК направили в столичную полицию 83077 обращений по розыску и доставке мужчин для составления административных протоколов. За год правоохранители смогли найти 13311 нарушителей, то есть примерно 16% объявленных в розыск.

Мобилизация в Украине: сколько киевлян еще разыскивают

Соответственно, в розыске до сих пор находятся 69766 жителей столицы. Кроме того, какое-то количество военнообязанных могли объявить в розыск за два месяца уже в 2025 году.

Мобилизация в Украине: как разыскивают мужчин

В полиции не раскрывают деталей относительно того, как ищут нарушителей: проверяют ли место регистрации или место работы, или дежурят под подъездом в ожидании мужчины. Правоохранители лишь заверили, что используют все возможности, которые имеют.

Информацию о количестве полицейских, привлеченных к розыску киевлян, также не разглашают.

Напомним, 5 марта в СБУ сообщили о масштабной схеме, с помощью которой мужчины уклонялись от мобилизации и даже рассчитывали на "легкие" деньги.

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