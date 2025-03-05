Постановка підлітків на військовий облік з 14 років: нардеп Саврасов назвав своє інтерв'ю фейком

Депутат Саврасов закликав довіряти тільки перевіреним джерелам інформації.

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Депутат Верховної Ради Максим Саврасов ("Європейська Солідарність") заперечив, що давав інтерв'ю сайту 44.ua, в якому йшлося про те, що потрібно ставити на військових облік з 14 років. Про це він написав на своїй сторінці в Фейсбук.

"Сайт 44.ua вчора видав моє фейкове інтерв'ю: Про підготовку до мобілізації з 14 років. Новину передрукувало багато ЗМІ та телеграм-каналів. Такої розмови не було. Користуйтесь надійними джерелами інформації", — написав депутат.

Видання 44.ua також оприлюднило новину, що поширена інформація про плани постановки дітей з 14 років на військовий облік не відповідає дійсності і подібне не планується.

Раніше ЗМІ поширили інформацію про те, що депутат Максим Саврасов із колегами планує залучити навчальні заклади до збирання для ТЦК даних про молодих людей, зокрема про рівень їхньої фізичної підготовки. Нардеп нібито сказав, що автори законопроєкту хочуть внести зміни до процесу збирання даних про українських підлітків, щоб вони могли ставати на військовий облік уже з 14-річного віку. Для цього планують змінити чинне законодавство.

Нагадаємо, що згідно із чинним законодавством в Україні юнаки повинні ставати на військовий облік у рік, коли їм виповнюється 17 років.