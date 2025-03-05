Постановка подростков на воинский учет с 14 лет: нардеп Саврасов назвал свое интервью фейком

Депутат Саврасов призвал доверять только проверенным источникам информации.

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Депутат Верховной Рады Максим Саврасов ("Европейская Солидарность") отрицает, что давал интервью сайту 44.ua, в котором говорилось о том, что нужно ставить на воинский учет с 14 лет. Об этом он написал на своей странице в Фейсбук.

"Сайт 44.ua вчера выдал мое фейковое интервью: О подготовке к мобилизации с 14 лет. Новость перепечатало много СМИ и телеграмм-каналов. Такого разговора не было. Пользуйтесь надежными источниками информации", — написал депутат.

Издание 44.ua также обнародовало новость, что распространенная информация о планах постановки детей с 14 лет на воинский учет не соответствует действительности и подобное не планируется.

Ранее СМИ распространили информацию о том, что депутат Максим Саврасов с коллегами планирует привлечь учебные заведения к сбору для ТЦК данных о молодых людях, в частности об уровне их физической подготовки. Нардеп якобы сказал, что авторы законопроекта хотят внести изменения в процесс сбора данных об украинских подростках, чтобы они могли становиться на воинский учет уже с 14-летнего возраста. Для этого планируют изменить действующее законодательство.

Напомним, что согласно действующему законодательству в Украине юноши должны становиться на воинский учет в год, когда им исполняется 17 лет.