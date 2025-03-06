Мобилизация после войны может продолжиться: юрист рассказал, какие есть варианты

Дмитрий Франчук предположил, что на решение Украины будут иметь влияние ее партнеры. Он пояснил, что всеобщая мобилизация автоматически закончится вместе с военным положением, но это — не обязательно конец.

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Вместе с завершением военного положения автоматически прекратится и объявленная мобилизация в Украине. Однако это не означает, что после окончания войны, такой призыв не смогут продолжить. О нюансах в комментарии "РБК-Украина" рассказал юрист Дмитрий Франчук.

Мобилизация в Украине: могут ли продолжить

По закону всеобщая мобилизация проводится только во время военного положения или в случае угрозы нападения.

Однако в Украине могут продолжить мобилизацию, если:

Верховной Радой будет принят соответствующий закон;

президент издаст приказ о частичной мобилизации для доукомплектования ВСУ, решение должен утвердить парламент.

Кроме того, даже после завершения мобилизации может быть резервная служба и могут проводиться ротации. Такие механизмы позволят поддерживать боеспособность Сил обороны.

"Продолжение мобилизации после окончания военного положения возможно только при условии принятия соответствующих законодательных актов", — отметил Франчук.

Мобилизация в Украине: от чего зависит, будет ли продолжена

По словам юриста, на решение Киева в этом вопросе могут повлиять международные партнеры.

"Если Украина получит достаточно военной помощи и гарантий безопасности от международных партнеров, особенно США, НАТО и стран ЕС, потребность в мобилизации может уменьшиться. Однако снижение уровня поддержки или ее отсутствие может наоборот заставить правительство искать внутренние резервы для обороны", — пояснил он.

Франчук предположил, что партнеры могут политически давить на Киев, но успешные дипломатические договоренности позволят ослабить мобилизацию.

"Предоставление международной финансовой помощи на восстановление Украины и поддержку экономики может помочь стабилизировать внутреннюю ситуацию. Поэтому решение о продлении или прекращении мобилизации будет зависеть не только от внутренней ситуации с безопасностью, но и от уровня международной поддержки и гарантий безопасности, которые получит Украина", — добавил он.

Напомним, на сайте 44.ua опубликовали интервью с нардепом Максимом Саврасовым, в котором он рассказал о предложении в парламенте внести изменения в законодательство, чтобы украинцы становились на воинский учет с 14 лет. Отмечалось, что законопроект готов уже более чем на 70%.

Однако сам Саврасов отрицал то, что давал интервью, и опроверг информацию о "подготовке к мобилизации с 14 лет". Издание также обнародовало сообщение, что распространенное заявление не соответствует действительности и таких планов на самом деле нет.