Мобилизация после войны может продолжиться: юрист рассказал, какие есть варианты
Дмитрий Франчук предположил, что на решение Украины будут иметь влияние ее партнеры. Он пояснил, что всеобщая мобилизация автоматически закончится вместе с военным положением, но это — не обязательно конец.
Вместе с завершением военного положения автоматически прекратится и объявленная мобилизация в Украине. Однако это не означает, что после окончания войны, такой призыв не смогут продолжить. О нюансах в комментарии "РБК-Украина" рассказал юрист Дмитрий Франчук.
Мобилизация в Украине: могут ли продолжить
По закону всеобщая мобилизация проводится только во время военного положения или в случае угрозы нападения.
Однако в Украине могут продолжить мобилизацию, если:
- Верховной Радой будет принят соответствующий закон;
- президент издаст приказ о частичной мобилизации для доукомплектования ВСУ, решение должен утвердить парламент.
Кроме того, даже после завершения мобилизации может быть резервная служба и могут проводиться ротации. Такие механизмы позволят поддерживать боеспособность Сил обороны.
"Продолжение мобилизации после окончания военного положения возможно только при условии принятия соответствующих законодательных актов", — отметил Франчук.
Мобилизация в Украине: от чего зависит, будет ли продолжена
По словам юриста, на решение Киева в этом вопросе могут повлиять международные партнеры.
"Если Украина получит достаточно военной помощи и гарантий безопасности от международных партнеров, особенно США, НАТО и стран ЕС, потребность в мобилизации может уменьшиться. Однако снижение уровня поддержки или ее отсутствие может наоборот заставить правительство искать внутренние резервы для обороны", — пояснил он.
Франчук предположил, что партнеры могут политически давить на Киев, но успешные дипломатические договоренности позволят ослабить мобилизацию.
"Предоставление международной финансовой помощи на восстановление Украины и поддержку экономики может помочь стабилизировать внутреннюю ситуацию. Поэтому решение о продлении или прекращении мобилизации будет зависеть не только от внутренней ситуации с безопасностью, но и от уровня международной поддержки и гарантий безопасности, которые получит Украина", — добавил он.
Напомним, на сайте 44.ua опубликовали интервью с нардепом Максимом Саврасовым, в котором он рассказал о предложении в парламенте внести изменения в законодательство, чтобы украинцы становились на воинский учет с 14 лет. Отмечалось, что законопроект готов уже более чем на 70%.
Однако сам Саврасов отрицал то, что давал интервью, и опроверг информацию о "подготовке к мобилизации с 14 лет". Издание также обнародовало сообщение, что распространенное заявление не соответствует действительности и таких планов на самом деле нет.