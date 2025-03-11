Мобілізація 2025: що робити, якщо ТЦК оголосив у розшук, — юристи

Чоловіки дізнаються, що вони оголошені у розшук, під час перевірок документів та у сервісних центрах МВС. Юристи кажуть, що такі випадки почастішали.

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Через посилення мобілізації в Україні почастішали випадки, коли військовозобов’язаних оголошують у розшук за порушення правил військового обліку. Про такий свій статус чоловіки дізнаються під час перевірок документів правоохоронцями, відвідування сервісних центрів МВС або військкоматів, при перетині кордону тощо. Що робити в такому випадку, пояснили в юридичній компанії "Приходько та партнери".

Мобілізація в Україні: що таке розшук ТЦК

Йдеться про правовий статус, якого набуває військовозобовʼязаний через порушення правил обліку.

Серед можливих порушень такі:

неявка у ТЦК попри отриману "в руки" повістку;

ігнорування повідомлення про необхідність візиту у військкомат на місці роботи;

неявка за повісткою, отриманою поштою;

несвоєчасне оновлення даних;

неперебування на обліку;

тощо.

ТЦК може ініціювати процедуру оголошення порушника у розшук. Самостійно вони на це повноважень не мають, лише правоохоронні органи. Однак військкомати звертаються до відповідних органів і повідомляють про те, що військовозобов’язаний скоїв.

Оголошеного у розшук чоловіка можуть примусово доставити до ТЦК.

Мобілізація в Україні: що робити, якщо оголосили в розшук

Юристи радять у такому випадку:

дізнатися причину розшуку; сходити у районний ТЦК, щоб з’ясувати деталі; звернутись до суду, якщо військовозобов’язаний вважає оголошення у розшук незаконним, щоб оскаржити дії військкомату.

Якщо чоловік обирає судитись, слід звертатись з відповідною заявою про оскарження постанови про оголошення особи у розшук до місцевого суду 1 інстанції.

Мобілізація в Україні: як уникнути розшуку

Найкращий спосіб не опинитись у розшуку — дотримуватись законів України, а саме не порушувати правила військового обліку. В разі отримання повістки потрібно з’являтись у ТЦК в призначену дату, а свої дані вчасно оновлювати. Окрім того, в разі переїзду необхідно завчасно повідомляти про це у військкомат, а військово-облікові документи завжди мати при собі.

Нагадаємо, аналітики опублікували статистику щодо штрафів від ТЦК. Кількість прострочених штрафів за порушення мобілізації зростає.

У столичній поліції розповіли, скільки чоловіків оголосили в розшук за рік і скількох з них доставили у військкомати.