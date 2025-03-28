Інакше штраф і розшук: "обмежено придатні" зобов'язані пройти ВЛК до 6 червня, — ТЦК

Військовозобов'язані віком від 25 до 60 років, яких раніше визнали обмежено придатними, мають пройти повторну військово-лікарську комісію до 5 червня 2025 року. Інакше вони мають сплатити штраф.

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Про це журналістам "Житомирінфо" розповіли в Житомирському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

"Президент підписав закон за номером 4235/9, який зобов'язує військовозобов'язаних, які за результатами проходження військово-лікарської комісії були визнані обмежені придатними або непридатними в мирний час пройти повторний медичний огляд. Направлення можна отримати не тільки шляхом особистого прибуття до ТЦК та СП, а шляхом його отримання через електронний кабінет", — розповів представник ТЦК.

За словами військкома, якщо військовозобов'язаний зареєстрований у "Резерв+", він може там сформувати запит для отримання направлення. В цей же день начальник РТЦК та СП підписує це направлення за допомогою електронного ключа. Документ направляється особі й вона може проходити ВЛК.

Якщо військовозобов'язаний не пройде повторно ВЛК, то в цьому випадку передбачений штраф. Крім того, 6 червня 2025 року автоматично він буде переданий у розшук як такий, що порушив правила військового обліку. За це на особу можуть накласти штраф.

Нагадаємо, 27 лютого Генеральний штаб ЗСУ повідомляв, що близько 1,5 млн українців мають пройти медкомісію в зазначений термін. Питання покарання за порушення правил військового обліку регулюється ст. 210 КУпАП, санкція передбачає штраф на суму від 17000 до 25500 гривень.