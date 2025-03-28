Иначе штраф и розыск: "ограниченно годные" обязаны пройти ВВК до 6 июня, — ТЦК

Военнообязанные в возрасте от 25 до 60 лет, которых ранее признали ограниченно годными, должны пройти повторную военно-врачебную комиссию до 5 июня 2025 года. Иначе они должны будут уплатить штраф.

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Об этом журналистам "Житомиринфо" рассказали в Житомирском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки.

"Президент подписал закон под номером 4235/9, который обязывает военнообязанных, которые по результатам прохождения военно-врачебной комиссии были признаны ограниченно годными или непригодными в мирное время пройти повторный медицинский осмотр. Направление можно получить не только путем личного прибытия в ТЦК и СП, а путем его получения через электронный кабинет", — рассказал представитель ТЦК.

По словам военкома, если военнообязанный зарегистрирован в "Резерв+", он может там сформировать запрос для получения направления. В этот же день начальник РТЦК и СП подписывает это направление с помощью электронного ключа. Документ направляется лицу и оно может проходить ВВК.

Если военнообязанный не пройдет повторно ВВК, то в этом случае предусмотрен штраф. Кроме того, 6 июня 2025 года автоматически он будет передан в розыск как нарушивший правила воинского учета. За это на лицо могут наложить штраф.

Напомним, 27 февраля Генеральный штаб ВСУ сообщал, что около 1,5 млн украинцев должны пройти медкомиссию в указанный срок. Вопрос наказания за нарушение правил воинского учета регулируется ст. 210 КУоАП, санкция предусматривает штраф на сумму от 17000 до 25500 гривен.