Минус 165 систем ПВО за годы независимости: часть из них продали россиянам, — Зеленский

За годы независимости Украина потеряла значительную часть своих систем противовоздушной обороны. Если в 1992 году их было 225, то к 2019 году осталось лишь около 60.

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Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время брифинга 17 апреля.

"225 систем в Украине было в 1992 году, 225 систем противовоздушной обороны. В 2019 году, мне кажется, было около 60. Большинство систем куда-то делись", — рассказал глава государства.

Он добавил, что из общего количества систем ПВО до 2000 года в Украине осталось около 168-169. К 2019 году их количество уменьшилось до 60.

По словам Владимира Зеленского, Украина продавала системы ПВО. Причем продажа осуществлялась, в том числе и россиянам.

"Мы должны понять, какая была плотность защиты Украины. Для чего? Для того, чтобы понять, какая защита у россиян. Наши системы продавались не только на Ближний Восток, но и россиянам также", — добавил он.

Напомним, на брифинге Владимир Зеленский также сообщил, что Украина получила доказательства поставок оружия из Китайской Народной Республики в Российскую Федерацию. Кроме того, по данным украинских спецслужб и разведки, Китай производит некоторое оружие на территории РФ.

Также глава государства рассказал, что накануне Пасхи возможны новые ракетные удары России по Украине. Об этом свидетельствуют данные украинских спецслужб и разведки.

Ранее Фокус выяснил, нанесет ли Россия удар 20 апреля и какие регионы в большей опасности. Стоит добавить, что ракетная атака на Сумы в Вербное воскресенье — тревожный сигнал перед Пасхой.