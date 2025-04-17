Россия может нанести ракетные удары накануне Пасхи, — Зеленский

Накануне Пасхи возможны новые ракетные удары России по Украине. Об этом свидетельствуют данные украинских спецслужб и разведки.

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Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Знаем, к чему готовится Россия. Есть данные от наших спецслужб, от разведки. Сейчас — и накануне Пасхи, и после нее — возможны новые удары России. Мы будем и дальше защищать нашу страну, нашу энергетику. Но эта защита — не только в ракетах ПВО, не только военные ее обеспечивают", — говорится в сообщении Зеленского.

Он поблагодарил всех, кто добросовестно и качественно работает в каждой громаде, в каждой области. По его словам, уже третью зиму полномасштабной войны стране удалось пройти без блэкаута, несмотря на сложности и угрозы.

"Украина сохранила свою энергосистему — объединенную, рабочую. И это чрезвычайно важное достижение нашего народа, именно народа", — написал президент.

Зеленский отметил, что сотни тысяч украинцев постарались, чтобы Украина не потеряла энергетику. Он также поблагодарил сегодня энергетиков и отметил их государственными наградами.

Напомним, ранее Фокус выяснил, нанесет ли Россия удар 20 апреля и какие регионы в большей опасности.

Добавим также, что ВС РФ нанесли удар по Сумах 13 апреля на Вербное воскресенье. Военный Александр рассказал СМИ, что тогда происходила церемония награждения под землей. По его словам, взрывы прогремели незадолго после начала мероприятия.