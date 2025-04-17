Росія може завдати ракетних ударів напередодні Великодня, – Зеленський

Напередодні Великодня можливі нові ракетні удари Росії по Україні. Про це свідчать дані українських спецслужб та розвідки.

Related video

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

"Знаємо, до чого готується Росія. Є дані від наших спецслужб, від розвідки. Зараз – і напередодні Великодня, і після нього – можливі нові удари Росії. Ми будемо й надалі захищати нашу країну, нашу енергетику. Але цей захист – не тільки в ракетах ППО, не тільки військові його забезпечують", – йдеться у повідомленні Зеленського.

Він подякував всім, хто сумлінно та якісно працює в кожній громаді, у кожній області. За його словами, вже третю зиму повномасштабної війни країні вдалося пройти без блекауту, попри складнощі та загрози.

"Україна зберегла свою енергосистему – об’єднану, робочу. І це надзвичайно важливе досягнення нашого народу, саме народу", – написав президент.

Зеленський зазначив, що сотні тисяч українців постаралися, щоб Україна не втратила енергетику. Він також подякував сьогодні енергетикам і відзначив їх державними нагородами.

Нагадаємо, раніше Фокус з'ясував, чи завдасть Росія удару 20 квітня та які регіони в більшій небезпеці.

Додамо також, що ЗС РФ завдали удару по Сумах 13 квітня на Вербну неділю. Військовий Олександр розповів ЗМІ, що тоді відбувалася церемонія нагородження під землею. За його словами, вибухи пролунали незадовго після початку заходу.