Мінус 165 систем ППО за роки незалежності: частину з них продали росіянам, — Зеленський

За роки незалежності Україна втратила значну частину своїх систем протиповітряної оборони. Якщо у 1992 році їх було 225, то до 2019 року залишилось лише близько 60.

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Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час брифінгу 17 квітня.

"225 систем в Україні було в 1992 році, 225 систем протиповітряної оборони. У 2019 році, мені здається, було близько 60. Більшість систем кудись ділись", — розповів очільник держави.

Він додав, що із загальної кількості систем ППО до 2000 року в Україні залишилось близько 168-169. До 2019 року їх кількість зменшилась до 60.

За словами Володимира Зеленського, Україна продавала системи ППО. Причому продаж здійснювався, в тому числі й росіянам.

"Ми повинні зрозуміти, яка була щільність захисту України. Для чого? Для того, щоб зрозуміти, який захист у росіян. Наші системи продавались не тільки на Близький Схід, але й росіянам також", — додав він.

Нагадаємо, на брифінгу Володимир Зеленський також повідомив, що Україна отримала докази постачання зброї з Китайської Народної Республіки до Російської Федерації. Крім того, за даними українських спецслужб і розвідки, Китай виробляє деяку зброю на території РФ.

Також глава держави розповів, що напередодні Великодня можливі нові ракетні удари Росії по Україні. Про це свідчать дані українських спецслужб та розвідки.

Раніше Фокус з'ясував, чи завдасть Росія удару 20 квітня та які регіони в більшій небезпеці. Варто додати, що ракетна атака на Суми у Вербну неділю — тривожний сигнал перед Великоднем.