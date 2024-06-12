Бронь за 20 тысяч в месяц: как в парламенте предлагают бронировать мужчин

Каждое предприятие, которое платит повышенный военный сбор в 20 000 грн в месяц за работника, имеет возможность его забронировать. Такое предложение народных депутатов вскоре должен рассмотреть парламент.

Related video

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект об "экономическом бронировании" (законопроект 11331 "О промышленной политике и прогнозируемости реального сектора экономики"). Об этом сообщил украинский бизнесмен и банкир Олег Гороховский.

По его словам, концепция будет работать так:

каждый субъект, уплачивающий повышенный военный сбор в 20.000 грн в месяц за работника, имеет возможность его забронировать;

уплата повышенного сбора производится не работником, а самим бизнесом. Он сам определяет, кто для него наиболее критичен;

ФЛП могут забронироваться, если подтвердят ведение деятельности в течение года.

Также Гороховский добавил, что вскоре также добавят два альтернативных законопроекта, включающих:

модель с бронированием по уровню зарплаты более 35 тыс. грн;

смешанную модель — 35 тыс. грн зарплаты для наемного работника, 20 тыс. грн военного сбора для ФЛП.

"Трудное, но правильное решение для сохранения экономики. Текучесть кадров, например, в Монобанке за полгода превысила весь прошлый год за счет текучести мужчин. Я слышал, что у коллег-предпринимателей ситуация похожая. Тема трудна, сложно о ней говорить и решить, что важнее для страны. У меня нет ответа, если честно. Но то, что от этого решения выигрывает экономика – это факт", — прокомментировал он регистрацию законопроекта.

Кроме того, нардеп от партии "Слуга народа", председатель комитета Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха, который является одним из авторов законопроекта, заявил, что над законопроектами целая команда работала полгода. Они проводили консультации, моделировали различные сценарии и вели диалог, как с чиновниками, так и с бизнесом.

"Это очень простая формула, озвученная Президентом Зеленским: "либо работаешь, либо воюешь". В это время работа любого бизнеса зависит от прогнозируемости, и первый вопрос, который беспокоит большинство производителей сегодня – это сможет ли он сохранить для себя критических работников? Поэтому в законе мы заложили концепцию "экономического бронирования", которая позволит сохранить для экономики труднозаменимых специалистов", — пишет он.

Наталуха уже назвал законопроекты "амбициозным" шагом, который, впрочем, способен обеспечить непрерывную и прогнозируемую работу украинских предприятий.

Напомним, что ранее Фокус писал, в условиях, когда специалисты-мужчины могут в любой момент остаться без работы в результате мобилизации, многие из них выбирают неофициальное трудоустройство, ведь таким образом компания может не предоставлять в ТЦК данные о них.

Кроме того, согласно действующему законодательству, забронировать можно 50% от количества военнообязанных, которые работают на предприятии на момент подачи списка.