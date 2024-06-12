В Раде зарегистрировали законопроект об "экономическом бронировании": что известно

Цель законопроекта — сохранение для экономики критически важных специалистов. Один из авторов документа Дмитрий Наталуха объяснил, как это будет работать.

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В Верховной Раде зарегистрировали законопроект об "экономическом бронировании" (законопроект 11331 "О промышленной политике и прогнозируемости реального сектора экономики"). Об этом сообщил нардеп от партии "Слуга народа", председатель комитета Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха, который является одним из авторов законопроекта.

Наталуха рассказал в фейсбуке, что в законе авторы "заложили концепцию "экономического бронирования", которая позволит сохранить для экономики труднозаменяемых специалистов".

Работать концепция будет следующим образом:

Каждый субъект хозяйствования, который платит повышенный военный сбор в 20 000 гривен в месяц за работника — имеет возможность его забронировать.

Уплата повышенного сбора происходит не работником, а самим бизнесом. Он сам определяет, кто для него наиболее критичен и подтверждает это соответствующими налогами.

Бронирование распространяется на каждый субъект хозяйствования, что нивелирует проблему, например, с невозможностью брони для представительств международных компаний или ФЛП. Последние могут бронироваться, если подтвердят реальное ведение деятельности в течение последнего года.

Процентный предел забронированных и процедуру будет определять Кабмин. Механика уплаты повышенного военного сбора очерчена в связанном законопроекте № 11332 "об особенностях уплаты военного сбора за бронирование военнообязанных".

Нардеп от "Слуг народа" отметил, что над законопроектами целая команда работала полгода. Они проводили консультации, моделировали различные сценарии и вели диалог, как с чиновниками, так и с бизнесом.

Он пообещал, что вскоре он сам и его команда подадут два альтернативных законопроекта, которые будут включать:

модель с бронированием по уровню зарплаты в более 35 000 гривен;

смешанную модель — 35 000 гривен зарплаты для наемного работника, 20 000 гривен военного сбора для ФЛП.

Наталуха уже назвал законопроекты "амбициозным" шагом, который, впрочем, способен обеспечить непрерывную и прогнозируемую работу украинских предприятий.

На момент публикации материала на сайте Верховной Рады пока отсутствуют текст законопроекта, сравнительная таблица и пояснительная записка.

Напомним, 10 июня народный депутат Федор Вениславский, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, комментировал законопроекты экономического бронирования. По его мнению, законопроект вызовет дискуссии в Раде. Ведь, как говорит Вениславский, он "имеет очень много последствий с точки зрения социальной справедливости и соответствия Конституции".