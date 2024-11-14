"Придатні усі": які розпорядження отримали лікарі ВЛК щодо "білобілетників", — нардеп (відео)

Медкомісії визнавали придатними людей, які отримали "білий білет" вісім років тому, а також глухих та бійців з кулею в голові. Командири, коли отримували таких та схожих бійців, намагались їх берегти і боялись відправляти на лінію фронту.

Голови відділень, керівники лікарень та рядові медики, ймовірно, отримали вказівку визнавати придатними усіх військовозобов'язаних та військовослужбовців, які звертаються у військово-лікарські комісії (ВЛК). Яка установа могла дати таку вказівку та як реагують командири ЗСУ на таких бійців народна депутатка Анна Скороход розповіла в ефірі телеканалу "Київ 24".

ВЛК та мобілізація — деталі

Скороход пояснила, що до лікарів ВЛК приходять бійці після бойових поранень, які втратили здоров'я і мають низку хвороб, але їх визнають придатними для служби у війську. З її слів, медики усіх рівнів, від головних лікарів та голів відділень, до рядових, усі, хто працює в медкомісіях, отримали вказівку визнавати придатними усіх. При цьому рішення приймають, не дивлячись на результати медичних досліджень, не проводять необхідні огляди та аналізи, не чують скарг на стан здоров'я. Вона пояснила, що ВЛК підпорядковуються Медичним силам ЗСУ. Отже, вказівка надійшла від ЗСУ, заявила народна депутатка в ефірі телеканалу.

"[Джерело] — ЗСУ. У нас за ВЛК відповідає зокрема і командувач медичних військ, коли це стосується ВЛК військовослужбовців. В мене є знайомий в одній з обласних лікарень, де проходять ВЛК і йому сказали, що якщо ти хочеш перебувати на своїй посаді, в тебе всі придатні", — сказала Скороход.

Нардепка описала кілька випадків, з якими до неї звертались люди. У одному випадку чоловіка визнали непридатними і видали так званий "білий білет" ще у 2017 році: його "схопили на вулиці", провели за 40 хв. ВЛК та відправили в бойову частину. Іншого чоловіка, який цілковито глухий, також визнали придатним. Одного бійця, який отримав кульове поранення в голову, також повернули у військо. Крім того, Скороход поспілкувалась на цю тему з командирами: вони не задоволені станом здоров'я людей, яких мобілізують таким чином. Зі слів військових, їх тримають біля штабу, бо не мають певності, що вони дійдуть до окопів, а потім зможуть повернутись.

Журналістка поцікавилась у Скороход, чи є статистика звільнень з військової служби через стан здоров'я — тобто чи відома кількість людей, яких визнали спершу придатними, а потім все ж не взяли в армію. Народна депутатка пояснила, що таких даних не має. Також вона зауважила, що розуміє причину такої ситуації: сказала, що "треба заповнювати кимось цю діру".

"В них є ряд хвороб і ряд захворювань, які є наслідками отриманих травм на полі бою, але нікого це не цікавить, бо в нас, як ви знаєте, проблема з призивом, у нас проблема із людьми на передовій. От і лікарям просто є вказівка всіх визнавати придатними до військової служби, тому що треба заповнювати кимось цю діру", — підсумувала Скороход.

Зазначимо, 14 листопада речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін повідомив, що усі військо-лікарські комісії будуть перевіряти на виконання правил мобілізації та дотримання медичних стандартів. Також посадовець уточнив, кому підпорядковуються ВЛК і хто відповідає за їхні помилки. Як з'ясувалось, якщо є порушення на етапі огляду, то за це відповідає Міністерство охорони здоров'я. Якщо ж медкомісія зробила невірний висновок про придатність, то цим має займатись Міноборони.

Нагадуємо, 12 листопада на спеціальному порталі "Турбота про військовослужбовців" Міноборони розповіло, як чинним військовим оскаржити висновок ВЛК.