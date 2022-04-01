Німеччина після розмови з Пентагоном передасть ЗСУ бронетехніку, – ЗМІ (фото)

Німецькі журналісти пишуть, що бойові машини піхоти PbV-501 дістануть із запасів колишньої національної народної армії НДР. Кілька тижнів військову техніку ремонтуватимуть.

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Міністерка оборони Крістіна Ламбрехт схвалила постачання 58 бойових машин піхоти (БМП) PbV-501 із запасів колишньої національної народної армії НДР. Про це пише німецька газета Welt am Sonntag.

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БМП PbV-501 за доби НДР були відомі під назвою БМП-1. Вони оснащені гарматами та кулеметами і входили до штатного екіпірування армій країн Варшавського договору. Військову техніку німецька армія здобула після возз'єднання ФРН та НДР, нагадало видання.

[ + – ] Німеччина з початку вторгнення РФ відмовлялася постачати Україні артилерію і танки

Уряд колишнього канцлера Ангели Меркель не постачав Україні зброю, щоб не ставити під загрозу діалог із Росією, але нинішній канцлер Олаф Шольц проголосив "поворотний момент", пише газета.

Зміна рішення відбулася після розмови Ламбрехт з міністром оборони США Ллойдом Остіном 30 березня.

[ + – ] Ламбрехт на пресконференції після зустрічі із главою Пентагону

Журнал Der Spiegel з посиланням на поінформовані джерела пише, що згода від Берліна була "надзвичайно швидко". Чеська компанія-власник БМП направила запит уряду Німеччини 24 березня.

"В Україну БМП доставлять не відразу, оскільки вони потребують попередньому ремонту. Це триватиме кілька тижнів", — кажуть співрозмовники.

Німеччина з початку російського вторгнення відмовлялася постачати артилерію та танки. БМП PbV-501 у 1990-х роках передали збройним силам Швеції. Далі їх продали Чехії, а одна із чеських компаній намагалася перепродати їх ЗСУ у 2019 році. Федеральний уряд, за даними Welt am Sonntag, не дозволив це зробити.

Нагадаємо, що Німеччина планує надати Україні список новітніх систем озброєння майже з 200 позицій. У переліку будуть міномети та зенітні артилерійські установки GAM B01 від виробника Rheinmetall.

В Україні платитимуть за придатну до використання та передану ЗСУ техніку ворожої армії. За бойовий літак або військовий корабель можна отримати 1 млн. доларів.