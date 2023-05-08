Всем известные Javelin теперь будут бить врага точнее: что придумали разработчики

Контракт на $185 млн был заключен с агентством по сотрудничеству в области обороны США.

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Американская компания Raytheon Technologies получила контракт на разработку и поставку электрооптических систем наведения для противотанковых ракет Javelin, сообщает Militaryaerospace Electronics. Эти системы позволят ракетам точно поражать бронированные цели даже в условиях помех и сложной местности.

По контракту Raytheon должна поставить 4 тысячи электрооптических систем наведения для ракет Javelin, которые будут использоваться армиями США и союзных стран.

Новая электрооптическая система наведения использует не только тепловое изображение, но и видимый свет и лазерный дальномер. Эта система позволяет ракете лучше различать цель от фона, а также определять расстояние до нее. Кроме того, эта система увеличивает срок службы ракеты и уменьшает ее стоимость.

Электрооптическая система наведения состоит из двух основных элементов: прицела и блока наведения. Прицел устанавливается на пусковую установку и служит для обнаружения и захвата цели оператором. Блок наведения встроен в головную часть ракеты и служит для самостоятельного слежения за целью после пуска. Оба элемента имеют одинаковые электрооптические датчики, которые обеспечивают совместимость между ними.

Сегодняшние Javelin имеют тепловое самонаведение, которое позволяет ей определять цель по тепловому излучению. Однако этот способ наведения может быть нарушен различными факторами, такими как дым, облака или рельеф местности.

Raytheon является одним из крупнейших производителей электрооптических систем для военных нужд. Компания поставляет такие системы не только для ракет Javelin, но и для других видов вооружения, таких как ракеты Tomahawk, Sidewinder и AMRAAM, а также для дронов и самолетов.

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