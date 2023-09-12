Відбили понад 10 атак РФ: у Генштабі розповіли про успіхи біля Роботиного (карта)

Біля Роботиного російські військові намагаються відновити свої підрозділи та штурмувати позиції українських бійців, уточнили в Генштабі ЗСУ.

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Біля Роботиного Запорізької області Збройні сили України мали успіх. Про це повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов, передає Military Media Center.

"Мали успіх в районах південніше та південно-східніше Роботиного, закріплюються на досягнутих рубежах", — сказав Андрій Ковальов.

Він зазначив, що на Мелітопольському напрямку українські бійці продовжують контрнаступальні дії. Проте окупаційні війська намагаються відновити свої підрозділи та продовжують штурмувати позиції Сил оборони. Зокрема, біля Роботиного та Новоданилівки Запорізької області українські бійці відбили понад десять ворожих атак.

Мелітопольський напрямок

Крім цього, ЗСУ ведуть наступ та стримують контратаки окупантів південніше Бахмута Донецької області.

Зі слів Ковальова, ворог вів безуспішні наступальні дії в районах Новоселівського Луганської області, Оріхово-Василівки та Кліщіївки Донецької області.

Бахмутський напрямок

Нагадаємо, 11 вересня заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що протягом останнього тижня на Таврійському напрямку українські військові звільнили територію площею 4,8 квадратного кілометра. Вона повідомила про успіх ЗСУ на півдні від Роботиного та на заході від Вербового. Загалом Оперативно-стратегічне угруповання військ "Таврія" звільнило 256,5 квадратних кілометрів.

У звіті Британської розвідки за 9 вересня йшлося про те, що Росія перекинула нові підрозділи своїх військ до Роботиного Запорізької області. Проте таке рішення може обмежити здатність окупантів наступати на інших напрямках фронту.