Обвал южного фронта ВС РФ? Почему Россия перетягивает на юг силы из Крыма и Купянска

Постоянное продвижение ВСУ на Мелитопольском направлении угрожает российским силам. Враг бросит в ответ все резервы, ведь юг — критически важный район. Возле Купянска стояла "элитная" 76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия, ей приказали переместиться ближе к Бердянску.

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Украинские военные успешно продвигаются на Мелитопольском направлении, закрепляясь в районах южнее и юго-восточнее села Работино Запорожской области. Контрнаступательные действия продолжаются, заявили в Генштабе Вооруженных сил Украины.

ВСУ отразили более 10 атак врага возле Работино и Новоданиловки, но оккупанты пытаются восстановиться и штурмуют позиции Сил обороны.

ВСУ закрепляются на Мелитопольском направлении. Карта Deep State

Силы обороны юга Украины отмечают, что россияне не справляются в регионе усилиями оккупационной группировки и усиливают ее солдатами из Крымского направления.

"Им необходимо перетягивать усилия на юг и сосредотачивать там, где им "припекает". С нашей стороны через реку Днепр ВСУ наносят им мощные потери. Они пытаются сейчас активизировать ресурсы с Крымского направления и понемногу подтягивают туда пополнение", — сказала глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

В результате боевых задач 11 сентября ВСУ ликвидировали 52 оккупанта, 3 вражеских танка, 3 крупнокалиберных пушки, РСЗО и САУ.

"И мы продолжаем уничтожать автомобильную технику врага — минус 11 единиц", — добавила она.

ВСУ подошли ко второй линии обороны: вероятен ли обвал фронта для РФ на юге?

Российские оккупанты вынуждены "латать дыры" на юге частями из Крыма и Купянско-Лиманского направления. В частности, возле Купянска ранее стояла "элитная" 76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия, которую отправили ближе к югу, говорит Фокусу военный эксперт Павел Нарожный.

"Довольно тяжелая операция. Россиянам пришлось ехать около 1500 километров на грузовиках. Была задействована не вся дивизия, а примерно половина. Причем непонятно, куда делась вторая половина — уничтожена она или не доехала по другим причинам", — прокомментировал эксперт.

Нарожный отмечает постоянное продвижение ВСУ на Мелитопольском направлении. В ответ ВС РФ будут бросать туда все резервы, так как юг для них критически важен. За линией Работино в районе Бердянска у них находится пару пехотных дивизий, но в каком они состоянии, неясно.

"Нельзя сказать, что группировка полностью боеспособна. Многие получили ранения в боях на других участках фронта и уходили на восстановление. Удары по складам и пунктам управления от ВСУ никто не отменял. Вопрос лишь в степени их потерь", — заметил Нарожный.

ВСУ на юге смогли прорвать плацдарм 10 на 10 километров, прошли первую линию обороны и практически подошли ко второй, считает полковник ВСУ в отставке, военный эксперт Петр Черник.

"Самое тяжелое позади, украинские военные прошли минные поля. Если пробьем вторую линию, третья недалеко и она не так сильно укреплена. Россияне понимают, что если ВСУ зайдут сзади с флангов, пробив плацдарм, то весь южный фронт посыпется", — прокомментировал он

Именно угроза обвала южный фронта заставляет ВС РФ подтягивать резервы из Крыма, заключил Черник.

Фокус ранее писал, что контрнаступление ВСУ превратилось в сражения в посадках и на поле боя доминируют артиллерия и беспилотники. ВСУ добились успехов на флангах Бахмута, отмечают западные аналитики.

Британская военная разведка 10 сентября сообщала о переброске новых подразделений к Работино. ВС РФ отправляют туда боеспособные части из состава воздушно-десантных войск.