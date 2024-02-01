Останній будували 9 років: Коваленко розповів, що відомо про судна сімейства "Ивановец"

Потоплений ГУР катер проєкту "Молния" побудували у 1989 році на Невському суднобудівельно-судноремонтному заводі. Більшу частину таких кораблів списано.

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Ракетний катер "Ивановец" проєкту 12411 "Молния" у ніч з 31 січня на 1 лютого знищили бійці ГУР Міноборони України. Останнє судно з цієї серії Росія будувала 9 років. Подробиці у Telegram повідомив Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив".

Він розповів, що будівництво цих ракетних катерів в СРСР і в РФ було найтривалішим. Воно відбувалося у період з 1979 по 1996 рік.

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"Ивановец" побудували 1989 року на Невському СРЗ. Це був один з останніх вироблених РК цього проєкту. Більшу частину представників цього проєкту списано і відправлено на злам.

"Чувашия" – найскандальніший катер цього типу. Судно спустили на воду в 1994-му, а ввели в дію в 2000-му. Останнього представника серії Росія будувала тривалий час, а саме – 9 років.

На озброєнні цих катерів перебували 4 ПУ ПКР П-15 "Термит" або ПКР П-270 "Москит". Можливість розміщення ракет Х-35 на кораблях також передбачалася.

"Полювання триває!" – наголосив фахівець.

Операція ГУР – як знищили "Ивановец"

В ніч проти 1 лютого бійці спецпідрозділу Group 13 Головного управління розвідки Міноборони України знищили ракетний катер "Ивановец" Чорноморського флоту РФ. За допомогою морських дронів було завдано кілька ударів по кораблю, що призвело до його повної ліквідації.

Незалежний дослідник H I Sutton опублікував супутникове зображення, на якому зафіксовано ракетний катер "Ивановец" на рейді в озері Донузлав. Біля мису з ним знаходилось ще 6 кораблів. Станом на ранок 31 січня корабель ще був на плаву. Чорноморський флот РФ мав три ракетних катери проєкту 1241 "Молния", а тепер їх залишилось два.

Нагадаємо, 30 січня в РФ офіційно підтвердили загибель моряка з ВДК "Новочеркасск", але видалили інформацію. Старший матрос Ігор Мещеряков, який проходив службу на судні із серпня 2021 року, міг загинути.