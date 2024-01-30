В РФ офіційно підтвердили загибель моряка з ВДК "Новочеркасск", але видалили інформацію, — ЗМІ

Старший матрос Ігор Мещеряков, який проходив службу на судні із серпня 2021 року, міг загинути.

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У Росії загибель моряка на великому десантному кораблі "Новочеркасск", який був знищений у порту Феодосії, уперше офіційно підтвердили. Про це пишуть "Крим.Реалії".

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Гімназія імені Пушкіна в місті Шахти Ростовської області, як ідеться в повідомленні, підтвердила загибель одного зі своїх випускників, який служив на цьому судні. Загиблий — старший матрос Ігор Мещеряков, який у 2017 році закінчив цей навчальний заклад.

Він проходив службу на судні із серпня 2021 року. В гімназії також повідомляють, що Мещеряков загинув 26 грудня 2023 року — в день ракетного удару по Феодосії, де базувався корабель. Зазначається, що Мещеряков посмертно нагороджений Орденом Мужності.

Загиблий старший матрос Ігор Мещеряков

Шахтинська гімназія станом на 30 січня вже приховала цей допис на порталі закладу освіти. Допис видалили й у забороненій російській соцмережі ВК.

Удар по ВДК "Новочеркасск"

У ніч на 26 грудня був атакований російський великий десантний корабель "Новочеркасск", який перебував у порту Феодосії. Судно було навантажене боєприпасами. Серед іншого, там були ракети "Калібр" і КАБи.

27 грудня повідомлялося, що на борту ВДК "Новочеркасск" загинули моряки-строковики. Анонімні співрозмовники журналістів не назвали кількість строковиків, загиблих на судні. Влада РФ не визнає втрат, водночас росіяни публікують чорно-білі зображення корабля зі скорботними написами.

Нагадаємо, знищення десантного корабля "Новочеркасск" 5 січня відтворили на відео. За словами військових експертів, місію з ліквідації російського корабля "Новочеркасск" здійснила пара українських винищувачів із 10 ракетами Storm Shadow на борту.