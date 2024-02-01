Последний строили 9 лет: Коваленко рассказал, что известно о судах семейства "Ивановец"

Потопленный ГУР катер проекта "Молния" построили в 1989 году на Невском судостроительно-судоремонтном заводе. Большая часть таких кораблей списана.

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Ракетный катер "Ивановец" проекта 12411 "Молния" в ночь с 31 января на 1 февраля уничтожили бойцы ГУР Минобороны Украины. Последнее судно из этой серии Россия строила 9 лет. Подробности в Telegram сообщил Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление".

Он рассказал, что строительство этих ракетных катеров в СССР и в РФ было самым длительным. Оно происходило в период с 1979 по 1996 год.

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Месть за украинский "Тернополь". Что известно о затопленном ракетном катере "Ивановец"

"Ивановец" был построен в 1989 году на Невском СРЗ. Это был один из последних произведенных РК этого проекта. Большая часть представителей этого проекта списана и отправлена на металлолом.

"Чувашия" — самый скандальный катер этого типа. Судно спустили на воду в 1994-м, а ввели в строй в 2000-м. Последнего представителя серии Россия строила длительное время, а именно — 9 лет.

На вооружении этих катеров находились 4 ПУ ПКР П-15 "Термит" или ПКР П-270 "Москит". Возможность размещения ракет Х-35 на кораблях также предусматривалась.

"Охота продолжается!" — подчеркнул специалист.

Операция ГУР — как уничтожили "Ивановец"

В ночь на 1 февраля бойцы спецподразделения Group 13 Главного управления разведки Минобороны Украины уничтожили ракетный катер "Ивановец" Черноморского флота РФ. С помощью морских дронов было нанесено несколько ударов по кораблю, что привело к его полной ликвидации.

Независимый исследователь H I Sutton опубликовал спутниковое изображение, на котором зафиксировано ракетный катер "Ивановец" на рейде в озере Донузлав. У мыса с ним находилось еще 6 кораблей. По состоянию на утро 31 января корабль еще был на плаву. Черноморский флот РФ имел три ракетных катера проекта 1241 "Молния", а теперь их осталось два.

Напомним, 30 января в РФ официально подтвердили гибель моряка с БДК "Новочеркасск", но удалили информацию. Старший матрос Игорь Мещеряков, который проходил службу на судне с августа 2021 года, мог погибнуть.