Новая фаза войны: в CNN предположили, зачем Украина начала операцию в Курской области

По словам журналистов, перспектива окончания войны переговорами стала ближе, а потому обе стороны будут стараться улучшить свои позиции на поле боя, прежде чем начать диалог.

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Проведение операции в Курской области может говорить о начале новой фазы войны. Об этом пишет CNN.

По словам журналистов, вторжения украинских сил на территорию РФ не являются чем-то новым. Так, граждане РФ, которые воюют на стороне Украины, осуществляли рейды. Теперь же в самой России говорят, что в Курскую область вошли регулярные украинские войска.

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В материале говорится, что Суджа в Курской области, по крайней мере частично, находится под контролем украинских сил. Город расположен рядом с газовым терминалом, который является ключом к поставкам газа из России через Украину в Европу. Операция может быть попыткой Украины ограничить прибыльный источник финансирования для Москвы.

Журналисты отметили, что операция в Курской области происходит в то же время, когда Украина начала получать первые истребители F-16. В ближайшие месяцы они могут поколебать преимущество России в воздухе.

Издание пишет, что многие политики и эксперты говорят о переговорах с РФ. Так, представителей Москвы могут пригласить на следующую мирную конференцию, которую проведут Украина и ее союзники. Перспектива окончания войны переговорами стала ближе, а потому обе стороны будут стараться улучшить свои позиции на поле боя, прежде чем начать диалог.

Журналисты заявили, что операция в Курской области может свидетельствовать о вере украинцев в то, что впереди большие перемены.

Ранее в ISW сообщали, что США не считают операции Украины в Курской области нарушением ограничений по оружию. По данным аналитиков, ВСУ надеются дезорганизовать и деморализовать российские силы и частично отвлечь ВС РФ от прифронтовых районов на востоке Украины.

Также напомним, что росСМИ разоблачили движение техники ВС РФ в Курской области. Военная техника и живая сила ВС РФ движутся в сторону прорыва в Курской области и находятся в пределах 90 км, куда может достать оружие ВСУ. РосСМИ показали грузовики с солдатами, похожие на взорванные ракетами HIMARS прошлой ночью.