США не считают операции Украины в Курской области нарушением ограничений по оружию, — ISW

По данным аналитиков, ВСУ надеются дезорганизовать и деморализовать российские силы и частично отвлечь ВС РФ от прифронтовых районов на востоке Украины.

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Американские официальные лица заявили, что продолжающаяся операция Украины в Курской области не нарушает ограничения США относительно применения вооружений в приграничных районах РФ. Об этом пишет "Институт изучения войны" в сводке от 10 августа.

Пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх заявила во время пресс-конференции 8 августа, что действия Украины в Курской области не противоречат политике США. Вашингтон поддерживает право Украины защищать себя от атак через международную границу.

Спикер Белого дома Карин Жан-Пьер и представитель Госдепартамента Мэтью Миллер также отметили, что администрация Байдена поддерживает оборонительные действия Украины 7 августа и действия, которые не противоречат здравому смыслу.

Неназванные правительственные источники США и Украины сообщили CNN 8 августа о том, что в ВСУ надеются дезорганизовать и деморализовать российские силы и частично отвлечь ВС РФ от прифронтовых районов на востоке Украины.

Важно

Вашингтон не критиковал наступление Украины в Курской области, — The Washington Post

Напомним, что Украине в Курской области удалось преподнести российским войскам "операционный сюрприз", чего не удавалось на протяжении полутора лет.

Также сообщалось, что, по данным ISW, в Курской области ВСУ продвинулись на 35 км и применяют инновационные тактики и технологии.