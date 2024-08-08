Вашингтон не критиковал наступление Украины в Курской области, — The Washington Post

По словам пресс-секретаря Госдепартамента Мэтью Миллера, в конечном счете, решения о том, как Украине проводить военные операции — это решения Украины.

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Бои в Курской области продолжаются уже третий день кряду, судя по всему, это крупнейшая вылазка украинских сил на приграничную территорию РФ за более чем два года войны. Предыдущие наступления на российской территории проводили антикремлевские военизированные формирования, формально не связанные с Силами обороны Украины. Об этом пишет The Washington Post.

Однако в текущем наступлении участвует больше тысячи войск с броневиками и танками, которые пересекли границу во вторник, 6 августа, из Сумской области.

На опубликованных в соцсетях видео — основные бронетранспортеры армии США Stryker возле границы Украины с Курской областью. The Washington Post отмечает, что все же не может верифицировать видео, о котором идет речь.

"Несмотря на то, что недавно Белый дом разрешил Киеву использовать переданные вооружения для ударов по РФ в некоторых приграничных районах, перевозка поставленной США бронетехники в Россию все еще под запретом, как условие получения оружия Украиной. Представитель американских властей на условиях анонимности сообщил, что Вашингтон обратился к украинским военным, чтобы узнать больше об операциях и их целях", — говорится в публикации.

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Критики приграничной атаки со стороны Вашингтона пока не было, отметил советник президента Украины Владимира Зеленского на условиях анонимности. Он также уточнил, что под контролем Украины оказалась газоизмерительная станция "Суджа" на территории РФ, в 8 км от границы Украины.

По словам российского нефтегазового эксперта в этом районе находится единственный на сегодня вход российского газа для транзита через Украину.

Некоторые аналитики спекулируют, что Киев может перекрыть подачу газа в Европу и использовать это как рычаг давления. В четверг газ все еще подавался через Суджу. Украина получает прибыль от транзита газа в ЕС, но в Киеве уже высказались о том, что тот газовый бизнес России в Европе, который еще остается, может прекратиться.

"В конечном счете, решения о том, как Украине проводить военные операции — это решения Украины", — заявил в среду, 7 августа, пресс-секретарь Госдепартамента Мэтью Миллер.

В среду начальник Генштаба РФ генерал Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину о том, что наступление Украины остановлено. В Минобороны РФ в четверг, 8 августа, сообщили, что РФ использовала полуторные авиабомбы для атак по украинским силам в российском регионе. Но, если судить по сообщениям российских провоенных блогеров, картина вырисовывается несколько иной. Они критикуют российское командование за отсутствие защитных сооружений у границы и жалуются на то, что город Суджа перешел под контроль Украины.

Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил в эфире телемарафона, что любые военные действия на российской территории могут улучшить переговорную позицию Украины. Но все же не комментировал вылазку в Курской области.

В соцсети Х он написал, что в российском руководстве считают, что юридические норным неприменимы к ней, и что она может безнаказанно атаковать территории соседних стран и лицемерно требовать нерушимости собственной.

"На войне, как на войне, здесь свои правила — и агрессор неизбежно пожинает соответствующие плоды", — написал советник главы ОП.

Напомним, что в Sky News высказали допущение, почему прорыв в Курской области начался именно сейчас и застигла РФ врасплох.

Также сообщалось, что командир спецназа "Ахмат" объяснил, почему его полк "разминулся" с ВСУ в Курской области.