Вашингтон не критикував наступ України в Курській області, — The Washington Post

За словами прессекретаря Держдепартаменту Метью Міллера, зрештою, рішення про те, як Україні проводити воєнні операції — це рішення України.

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Бої в Курській області тривають уже третій день поспіль, з огляду на все, це найбільша вилазка українських сил на прикордонну територію РФ за більш ніж два роки війни. Попередні наступи на російській території проводили антикремлівські воєнізовані формування, формально не пов'язані із Силами оборони України. Про це пише The Washington Post.

Однак у поточному наступі бере участь понад тисяча військ із броньовиками й танками, які перетнули кордон у вівторок, 6 серпня, із Сумської області.

На опублікованих у соцмережах відео — основні бронетранспортери армії США Stryker біля кордону України з Курською областю. The Washington Post зазначає, що все ж не може верифікувати відео, про яке йдеться.

"Не дивлячись на те, що нещодавно Білий дім дозволив Києву використовувати передане озброєння для ударів по РФ у деяких прикордонних районах, перевезення поставленої США бронетехніки в Росію все ще під забороною, як умова отримання зброї Україною. Представник американської влади на умовах анонімності повідомив, що Вашингтон звернувся до українських військових, щоб дізнатися більше про операції та їхні цілі", — ідеться в публікації.

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Критики прикордонної атаки з боку Вашингтона поки що не було, зазначив радник президента України Володимира Зеленського на умовах анонімності. Він також уточнив, що під контролем України опинилася газовимірювальна станція "Суджа" на території РФ, за 8 км від кордону України.

За словами російського нафтогазового експерта, у цьому районі розташований єдиний на сьогодні вхід російського газу для транзиту через Україну.

Деякі аналітики спекулюють, що Київ може перекрити подачу газу в Європу і використовувати це як важіль тиску. У четвер газ усе ще подавався через Суджу. Україна отримує прибуток від транзиту газу в ЄС, але в Києві вже висловилися про те, що той газовий бізнес Росії в Європі, який ще залишається, може припинитися.

"Зрештою, рішення про те, як Україні проводити воєнні операції — це рішення України", — заявив у середу, 7 серпня, прессекретар Держдепартаменту Метью Міллер.

У середу начальник Генштабу РФ генерал Валерій Герасимов доповів президенту РФ Володимиру Путіну про те, що наступ України зупинено. У Міноборони РФ у четвер, 8 серпня, повідомили, що РФ використовувала полуторні авіабомби для атак по українських силах у російському регіоні. Але, якщо судити з повідомлень російських провоєнних блогерів, картина вимальовується дещо іншою. Вони критикують російське командування за відсутність захисних споруд біля кордону і скаржаться на те, що місто Суджа перейшло під контроль України.

Радник глави ОП Михайло Подоляк заявив в ефірі телемарафону, що будь-які воєнні дії на російській території можуть поліпшити переговорну позицію України. Але все ж не коментував вилазку в Курській області.

У соцмережі Х він написав, що в російському керівництві вважають, що юридичні норми не застосовні до неї, і що вона може безкарно атакувати території сусідніх країн і лицемірно вимагати непорушності власної.

"На війні, як на війні, тут свої правила — і агресор неминуче пожинає відповідні плоди", — написав радник глави ОП.

Нагадаємо, що у Sky News висловили припущення, чому прорив у Курській області почався саме зараз і заскочив РФ зненацька.

Також повідомлялося, що командир спецпризначенців "Ахмат" пояснив, чому його полк "розминувся" із ЗСУ в Курській області.