США не вважають операції України в Курській області порушенням обмежень щодо зброї, — ISWі

За даними аналітиків, ЗСУ сподіваються дезорганізувати, деморалізувати російські сили та частково відволікти ЗС РФ від прифронтових районів на сході України.

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Американські офіційні особи заявили, що операція України в Курській області, яка триває, не порушує обмеження США щодо застосування озброєнь у прикордонних районах РФ. Про це пише "Інститут вивчення війни" у зведенні від 10 серпня.

Прессекретарка Пентагону Сабріна Сінгх заявила під час пресконференції 8 серпня, що дії України в Курській області не суперечать політиці США. Вашингтон підтримує право України захищати себе від атак через міжнародний кордон.

Речниця Білого дому Карін Жан-П'єр і представник Держдепартаменту Метью Міллер також зазначили, що адміністрація Байдена підтримує оборонні дії України 7 серпня і дії, які не суперечать здоровому глузду.

Неназвані урядові джерела США та України повідомили CNN 8 серпня про те, що в ЗСУ сподіваються дезорганізувати, деморалізувати російські сили та частково відволікти ЗС РФ від прифронтових районів на сході України.

Важливо

Вашингтон не критикував наступ України в Курській області, — The Washington Post

Нагадаємо, що Україні в Курській області вдалося піднести російським військам "операційний сюрприз", чого не вдавалося протягом півтора року.

Також повідомлялося, що, за даними ISW, у Курській області ЗСУ просунулися на 35 км і застосовують інноваційні тактики та технології.