Никаких построений не было: в Минобороны рассказали о подробностях удара по Полтаве (видео)

Представитель Минобороны отметил, что в учебном заведении в это время происходило обучение, однако после воздушной тревоги все спускались в укрытие.

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Во время ракетного удара по военному учебному заведению в Полтаве не происходило никаких построений. Об этом рассказал спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона.

Он добавил, что в учебном заведении происходил учебный процесс. После воздушной тревоги все спускались в укрытие. Взрывы прогремели через несколько минут после ее объявления. россияне нанесли удар по учебному заведению баллистическими ракетами типа Искандер-М.

"Детали тревоги в Полтаве изучаются. Сейчас известно, что никаких построений или других мероприятий в момент удара не происходило. Министр обороны Украины поручил Председателю инспекции Министерства обороны срочно провести служебное расследование", — добавил он.

Напомним, что 3 сентября во время воздушной тревоги в Полтаве прогремели взрывы. Оккупанты нанесли удар по одному из учебных центров в городе. В результате взрывов погибли более 50 человек, еще более 200 человек ранены, а под завалами могут находиться еще люди. В области объявлен трехдневный траур. Некоторые издания уже называют эту российскую атаку на город "одной из самых страшных" с начала войны.

Сейчас больницы Полтавы переполнены раненым. Некоторые эксперты уже отмечают, что могло предшествовать взрывам в Полтаве.