Жодних шикувань не було: в Міноборони розповіли про подробиці удару по Полтаві (відео)

Речник Міноборони зазначив, що в навчальному закладі в цей час відбувалось навчання, однак після повітряної тривоги всі спускались в укриття.

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Під час ракетного удару по військовому навчальному закладу в Полтаві не відбувалось ніяких шикувань. Про це розповів речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону.

Він додав, що в навчальному закладі відбувався навчальний процес. Після повітряної тривоги всі спускались в укриття. Вибухи пролунали через декілька хвилин після її оголошення.Росіяни завдали удару по навчальному закладу балістичними ракетами типу Іскандер-М.

"Деталі тривоги в Полтаві вивчаються. Зараз відомо, що ніяких шикувань чи інших заходів в момент удару не відбувалось. Міністр оборони України доручив Голові інспекції Міністерства оборони терміново провести службове розслідування", — додав він.

Нагадаємо, що 3 вересня під час повітряної тривоги у Полтаві пролунали вибухи. Окупанти завдали удару по одному з навчальних центрів у міст. В результаті вибухів загинуло понад 50 людей, ще понад 200 осіб поранено, а під завалами можуть знаходитись ще люди. В області оголошена триденна жалоба. Деякі видання вже називають цю російську атаку на місто "однією з найстрашніших" з початку війни.

Наразі лікарні Полтави переповнені пораненим. Деякі експерти уже зазначають, що могло передувати вибухам в Полтаві.