Проблема не решилась за 2,5 года: "Осман" рассказал Фокусу, что не так с подготовкой мобилизованных

Вопрос подготовки мобилизованных бойцов начали поднимать после того, как начался "кадровый голод", отметил украинский военнослужащий Станислав Бунятов с позывным "Осман". Он назвал Фокусу основные проблемы и пути их решения.

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Нардеп Марьяна Безуглая раскритиковала обучение мобилизованных бойцов в центрах подготовки. Украинский военнослужащий Станислав Бунятов с позывным "Осман" в комментарии Фокусу заявил, что проблемы действительно есть.

Обучение мобилизованных в центрах подготовки

Военный Станислав Бунятов отметил, что в центрах подготовки не хватает инструкторов и времени.

"На одного инструктора дают по 50 бойцов и месяц времени, о какой эффективности может идти речь?" — спрашивает в беседе с Фокусом "Осман".

По его словам, также раненым ветеранам нужно предложить достойные заработные платы от 1000 долларов и провести курсы, чтобы те могли грамотно делиться своим опытом с новобранцами.

Подготовка бойцов в подразделениях

Станислав Бунятов отметил, что, кроме центров, бойцы проходят подготовку непосредственно в подразделениях. Однако там даже нет того времени, что есть в учебных центрах.

"После того, как только штат пополнился, на подразделения возлагаются боевые задачи, времени на подготовку в подразделениях мало", — пояснил военнослужащий.

"Осман" отметил, что все зависит от того, какие задачи и когда ставит высшее командование. Так, они могут появляться после прихода бойцов в подразделение буквально на следующий день, а иногда и через две недели.

"Эта подготовка сугубо на совести командиров бригад, у которых либо есть время и место на подготовку, либо нет. Четко прописанных норм на подготовку новеньких бойцов, которые пришли в подразделение, нет. После учебной части они считаются как полностью боеспособные и готовые к выполнению боевых задач", — пояснил он.

Проблема подготовки бойцов: как улучшить ситуацию

Кроме этого, боец согласился с нардепом Марьяной Безуглой, которая заявила в комментарии Фокусу, что вопрос подготовки мобилизованных не решится, пока военное руководство остается "совковым генералитетом". Бунятов подчеркнул, что проблема с подготовкой не решилась за 2,5 года, к тому же ее начали замечать только после того, как начался "кадровый голод".

"Если поднять на национальном уровне данный вопрос, то изменения будут, но резкого роста уровня подготовки в ближайшее время даже на горизонте не видно", — сказал "Осман" и добавил, что после изменений больше не придется тратить время на базовые занятия, а обучение станет более качественным.

О том, что думают украинские военнослужащие о подготовке мобилизованных, читайте в материале Фокуса "Безуглая раскритиковала обучение мобилизованных: как на самом деле украинцев готовят к фронту и что с этим делать".

Напомним, 15 сентября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что качественная подготовка мобилизованных — это один из главных факторов сохранения жизни украинского бойца. Он отметил, что ключевую роль играют инструкторы.

В тот же день нардеп Марьяна Безуглая отметила, что на Покровском направлении Донецкой области есть мобилизованные, которые не научились во время базовой подготовки. Также, по ее словам, преобладают военные среднего возраста и те, кто смогли "порешать".